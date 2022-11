Ukrainan sotakone on voideltu vapaaehtoisten hiellä – näin siviilit hankkivat sotilaille kaiken näiden tarvitseman

Vastaavasti Venäjä on viime aikoina kohdistanut vastaiskunsa sitä enemmän Ukrainan siviiliväestöön, mitä huonommin Venäjä on pärjännyt rintamalla. Venäläisiskut olivat marraskuun alussa vieneet sähköt miljoonilta ukrainalaisilta, ja presidentti Volodymyr Zelenskyi syytti BBC:n mukaan Venäjää energiaterrorismista.

– Sodan kolmantena päivänä aloimme kerätä lääkkeitä, lämpimiä vaatteita ja erilaista tavaraa. Aluksi käytimme omia rahojamme, mutta sitten tuli tieto sotilailta, että he tarvitsivat lämpökameraa, joka maksoi yli 42 000 hryvniaa (yli 1 100 euroa), kertoo STT:lle vapaaehtoistyöntekijä Svjatoslav Tsyfrak, 28, toiminnan alusta.

Jännittävä kamerakauppa

– He sanoivat, että halusivat vain varmistaa, ettei lämpökamera päädy venäläisille. Myyjä sanoi, että se on tosi hyvä kamera, jonka kanssa hän on metsästänyt, Svjatoslav kertoo.