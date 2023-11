Ukrainassa tuhottu venäläistankki aiheutti viranomaisoperaation Vuosaaren satamassa

Helsingissä esillä oleva taistelupanssarivaunu jouduttiin perjantaina tarkastamaan Vuosaaren satamassa mahdollisen säteilyvaaran takia.



Helsingin poliisi kertoo myöntäneensä jo aiemmin tuontiluvan Tallinnasta saapuvalle tankille. Ylimääräisen tarkastuksen aiheutti Puolustusvoimilta saatu tieto, että joissakin kyseisen tankkimallin vaunuissa on radioaktiivista ainetta sisältävä kaasunilmaisin.



Tankki todettiin lopulta vaarattomaksi perjantai-iltana noin tunnin kestäneessä viranomaisoperaatiossa.



Ukrainassa tuhottu venäläinen taistelupanssarivaunu on esillä Helsingin Kansalaistorilla 7. joulukuuta asti. Näyttelyn ovat järjestäneet Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry yhteistyössä Your Finnish Friends ry:n kanssa.