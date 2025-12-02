Suomi julkisti tiistaina joukkueensa Norjan Trondheimin tulevan viikonlopun maastohiihdon maailmancupin kisoihin.

Viime viikonloppuna Rukalla Iivo Niskasen kisat päättyivät ennenaikaisesti, kun hän jätti sunnuntain vapaan yhteislähdön viime hetkellä väliin.

Kuten Suomen maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen epäili, ei kyse ollut kuitenkaan suuremmasta huolenaiheesta. Niskanen on ilmeisesti kunnossa tultuaan valituksi mukaan Trondheimin kisoihin.

Suomen hiihtomaajoukkueessa Trondheimissa on kaikkiaan mukana kymmenen naista ja 13 miestä. Odotettujen nimien ohella mukana ovat muun muassa tuoreet maajoukkuetulokkaat Kalle Parantainen ja Veeti Pyykkö. Perttu Hyväristä ja Remi Lindholmia ei kuitenkaan valittu joukkueeseen.