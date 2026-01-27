Hiihtoliitto julkistaa maastohiihdon tulevien kausien päävalmentajan keskiviikkona. Asia selviää Hiihtoliiton tiistaina lähettämästä mediakutsusta.
Uusi päävalmentaja korvaa tehtävässä Teemu Pasasen, joka on lopettamassa tehtävässään tähän kauteen.
Pasanen on luotsannut suomalaishiihtäjiä päävalmentajan roolissa keväästä 2020. Hän on työskennellyt maajoukkueessa jo vuodesta 2014 lähtien, aluksi miesten normaalimatkojen ryhmän vastuuvalmentajana ja vuosina 2016–2018 miesten maajoukkuevalmentajana.
Pasanen luotsaa suomalaishiihtäjät vielä Milano-Cortinan olympialaisiin. Edellisistä olympialaisista Pekingistä hiihtäjät toivat kuusi mitalia.