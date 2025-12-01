MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää erikoisena, että Kerttu Niskanen sai jälleen surkean lähdön hiihtokauteen Rukan maailmancupista.

MTV Katsomon Hiihtoniilot-ohjelmassa puhunut Isometsä kertoo odottaneensa suomalaisilta paljon enemmän Rukan maailmancupin avauksesta.

Suomen kirkkaimmista tähdistä Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski hiihtivät oman tutun tasonsa mukaisesti tai ainakin lähelle sitä. Sen sijaan Kerttu Niskasen parhaaksi tulokseksi jäi perinteisen kympin 19. sija.

– En ihan ymmärrä, miksi Kertulla on aina niin vaikeaa. Tai nyt otetaan vähän takaisin: hän on täällä Rukalla joskus ollut aika paljon parempikin, Isometsä muotoilee.

– Nyt hän on pari viime kautta ollut todella kaukana, ja olympialaisiin on aikaa vain vähän reilut kaksi kuukautta. Tulevat viikonloput ovat Kertun kohdalla todella tärkeitä. Nyt pitää alkaa tapahtumaan.

