Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kommentoi Iivo Niskasen yllättävää päätöstä vetäytyä maastohiihdon maailmancupin 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailusta Rukalla sunnuntaina.

Hiihtoliiton tiedotteessa Niskanen kertoi, ettei tuntenut oloaan riittävän hyväksi kisaa edeltäneiden verryttelyiden jälkeen. Pasanen vahvistaa, että Niskanen teki päätöksen vetäytyä vain hetkiä ennen kello 11 alkanutta kisaa.

– Iivo oli aamulla verryttelemässä ja testaamassa suksia. Sitten hän päätti juuri ennen kisaa, ettei ollut ihan sellainen paras vire ja päätti sitten olla starttaamatta tänään.

Onko tilanteesta syytä olla huolissaan?

– No ei oikeastaan, toteaa Pasanen.

– Perjantaina hän osoitti, vaikka kalusto ei ollut ihan paras mahdollinen, että pystyi taistelemaan kärkipaikoista. Varmasti hyvällä kalustolla olisi pystynyt taistelemaan aika lähelle voitosta. Siinä mielessä ei tarvitse olla huolissaan. Kunto on kyllä hyvä. Mutta tänään nyt sitten ei ollut sellainen vire ja päätti olla lähtemättä matkaan.