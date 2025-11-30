Iivo Niskanen ei osallistunut maastohiihdon maailmancupin 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailuun Rukalla.

Niskasen poisjäännistä kerrottiin Rukalla hetki ennen kisan alkua kello 11. Asia tuli pian ilmi myös FIS:n tulospalvelusta.

Hiihtoliitto tiedotti myöhemmin, että Niskasen olo ei verryttelyn jälkeen tuntunut aivan normaalilta, minkä takia hän päätti vetäytyä sunnuntain kilpailusta.

– Ei oo homma ihan balanssissa, en osaa sanoa enempää vielä. Kävin kyllä verryttelemässä, mutta ei tuntunut hääviltä. Pitää seurailla tilannetta, Niskanen kommentoi tiedotteessa.

Kisa on parhaillaan käynnissä ja suomalaisista mukana ovat muun muassa Perttu Hyvärinen, Ristomatti Hakola, Joni Mäki, Arsi Ruuskanen sekä Veeti Pyykkö.