Maastohiihdon Tour de Ski startattiin Italian Toblachissa sprinttikarsinnalla. Suomalaisista miehissä ja naisissa molemmissa erävaiheeseen eteni kaksi suomalaista.
Miesten pyrähdyksessä kovinta vauhtia piti odotetusti Johannes Hösflot Kläbo, joka sivakoi 1,76 sekunnin erolla kärkipaikkaaan ennen Yhdysvaltain Gus Schumacheria.
Suomalaisista Niilo Moilanen oli 27:s ja Joni Mäki 28:s. Lauri Vuorinen karsiutui ensimmäisenä ollen 31:s. Karsinnassa erot olivat hyvin pieniä, sillä Vuorinen jäi 0,06 sekunnin päähän jatkopaikasta.
Vuorisen lisäksi suomalaisista karsiutuivat Ristomatti Hakola, Niko Anttola, Petteri Koivisto, Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen.
Ruotsilla miesten karsinta oli katastrofi, sillä vain Edvin Anger meni erävaiheeseen ollen 17:s nopein.