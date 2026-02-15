Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen on suivaantunut Hiihtoliiton ja Olympiakomitean toiminnasta selän takana.

Suomen Hiihtoliitto ja Olympiakomitea jättivät Milano-Cortinan olympialaisten tapahtumista Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n sprinttikilpailun tuomaristolle. Hiihtoliitto ja Olympiakomitea katsoivat FISin rikkoneen reilun pelin periaatteita ja sääntöjään.

FIS myönsi Norjan huoltotiimille poikkeusluvan viedä sprinttien erävaiheen aikana huoltoalueelle ennalta kielletyn voitelupadan. Muille maajoukkueille ei tästä kerrottu. Lisäksi Yhdysvaltojen maajoukkue vei huoltoalueelle kiellettyä nestettä FISin puuttumatta.

Suomen Lauri Vuorinen sijoittui perinteisellä hiihtotavalla mitellyssä olympiasprintissä neljänneksi, kun mitalit hänen edestään menivät Norjan ja USA:n hiihtäjille.

Suomen protesti hylättiin sen saavuttua liian myöhään aikarajan ollessa 48 tuntia kilpailun päättymisen jälkeen.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen latasi protestiin liittyen kovaa tekstiä.

– Hiihtojoukkue ja Lauri eivät mitään protestia halunneet edes tehdä. Tulokset olivat ihan selvät, Pasanen sanoi.

Hän kertoi, ettei hiihtomaajoukkue tiennytkään, että Hiihtoliitto ja Olympiakomitea protestia tekevät.

– Siitä oli puhetta, että FISiin laitetaan jonkinlaista viestiä siitä, että tätä toimintaa pitää muuttaa, mutta protesti tuli meille yllätyksenä.

Mitä ajattelet siitä, että protesti tehtiin, vaikkette halunneet?

– En minä oikein... Kysykää sitä Hiihtoliitolta ja Olympiakomitealta.

"Joukkueen tehtävä"

Pasanen myönsi olevansa suivaantunut.

– Kyllähän se joukkueen tehtävä on tehdä protesteja. Sitä paitsi sehän oli myöhässä tehty, eihän siitä ollut hyötyä.

Norjasta on kuulunut asiantuntijoiden kommentteja, että Suomen protestointi on naurettavaa ja Suomi haluaisi protestoida tiensä kultaan.

– Olemme norjalaisten ja usalaisten kanssa valmentajat moneen kertaan keskenään puhuneet. Siinä ei ole mitään, Pasanen vastasi.

Vuorinen itse ei halunnut sunnuntain viestihiihtonsa jälkeen protestia kommentoida.

Lisää debattia

Sunnuntaikin toi parranpärinää juuri ennen viestiä.

– Latu oli kiinni, niin siellä taisi olla vielä Norjan huoltomies hiihtämässä, mutta sellaista se näyttää nyt näissä kisoissa olevan.

Et ole tyytyväinen tasapuolisuuteen?

– Siitä nyt on käyty aika paljon keskusteluja. Jotain sille pitäisi tehdä.

Norja voitti miesten viestikultaa, Ranska oli toinen ja Italia kolmas. Suomi sijoittui neljänneksi joukkueella Vuorinen, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Niko Anttola.