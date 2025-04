Humalainen tyttö lähti sairaalasta miesten kanssa metsikköön – näin oikeus perusteli miesten raiskaussyytteiden hylkäämistä

Kolme miestä oli yhdynnässä sairaalaan humalan takia tuodun tytön kanssa. Syyte joukkoraiskauksesta hylättiin.

Oikeuden käsiteltäväksi viety kohtaaminen tapahtui Malmin sairaalassa ja sen viereisessä metsikössä lokakuussa 2024. Pian 18 vuotta täyttävä tyttö oli toimitettu ambulanssilla sairaalaan tämän voimakkaan humalatilan johdosta. Tyttö oli ensihoidossa puhaltanut 2,05 promillea, kertoi tapauksesta ensimmäisenä uutisoinut Helsingin Sanomat.

Sairaalan odotustilassa tyttö oli tutustunut aamuyöllä kolmeen mieheen, joiden kanssa oli kielimuurista huolimatta keskustellut. Jossain vaiheessa tyttö lähti kolmikon kanssa ulos ja läheiseen metsikköön, jossa kolmikko oli tytön kanssa yhdynnässä ja videoi aktia.

Joukkion liikkeitä tarkastelleet vartijat yllättivät tytön miehen kanssa kesken yhdynnän, jonka jälkeen he pukeutuivat ja siirtyivät toiseen metsikköön jatkamaan.

Myöhemmin aamuvarhaisella tytön havaittiin pyrkivän hätääntyneenä sisälle sairaalaan, kertoen että on tullut ryöstetyksi ja raiskatuksi. Tytön ryöstetyksi luulemat esineet löytyivät myöhemmin metsiköstä.

Tyttö ei olisi "järjissään" antanut suostumustaan

Miesten mukaan heidän täysi-ikäiseksi luulemansa tyttö oli lähtenyt heidän mukaansa yhden miehistä kysyttyä tältä englanniksi, haluaako hän seksiä. Tyttö taas totesi, ettei tällaista muista tai olisi muutenkaan sellainen, että tällaisia asioita tekisi. Hän piti humalatilaansa sellaisena, ettei voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan.

– Asianomistaja on kertonut, ettei hän selvinpäin ja järjissään olisi antanut suostumustaan tapahtuneille sukupuoliyhteyksille kolmen tuntemattoman miehen kanssa sairaalan pihalla ulkona, tuomiossa todetaan.

– Asianomistaja ei ole myöskään muistanut keskustelleensa miesten kanssa seksin harrastamisesta tai että joku vastaajista olisi kysynyt tästä.

Oikeuden asiakirjojen perusteella sairaalan valvontakameraan on tallentunut hetki, jossa tyttö keskustelee kahden miehen kanssa odotusaulassa.

– Heidän eleidensä, ilmeidensä ja ylös nousemisensa perusteella sopii vastaajien kertomaan siitä, että [mies] olisi [toisen miehen] läsnä ollessa esittänyt asianomistajalle suoran kysymyksen seksistä ja asianomistaja olisi vastannut tähän myöntävästi.

Muistamattomuudestaan huolimatta myös tyttö on oikeuden mukaan pitänyt mahdollisena, että tällainen keskustelu oli käyty ja että hän oli voinut antaa suostumuksen, vaikka jälkikäteen arvioituna hän on pitänyt absurdina ja itselleen epätyypillisenä antaa suostumusta seksiin kolmen tuntemattoman miehen kanssa ulkona.

Oikeus arvioi humala- ja pelkotilaa

Oikeuden piti arvioida, oliko tyttö sellaisessa humalatilassa, ettei voinut muodostaa ja ilmaista suostumustaan seksiin. Piti myös arvioida, oliko hän sellaisessa pelkotilassa, ettei uskaltanut kieltäytyä seksistä. Lisäksi arvioitavaksi tuli, oliko hänet väkivalloin pakotettu seksiin.

Oikeus arvioi tapahtunutta paitsi asianosaisten kuulustelujen, myös sairaalan valvontakameratallenteiden ja lääkärin kirjausten perusteella. Valvontakamerassa ei näy yhdyntää, mutta siinä näkyy tytön ja miesten toiminta odotustilassa ja metsikköön mennessä ja sieltä tullessa. Niiden perusteella tyttö oli ollut hyvällä ja iloisella tuulella.

– Asianomistaja on ennen tapahtumia aktiivisesti ja hyväntuulisen oloisesti jutellut vastaajien kanssa noin tunnin, liikkunut itsenäisesti vaikkakin ajoittain horjahdellen sairaalassa ja sen alueella, ostanut kahvia automaatista sekä tarkastellut kirjaa ja puhelinta.

Valvontakameroista ja miesten kertomuksista kävi ilmi, että nainen oli oma-aloitteisesti ja itsenäisesti kävellyt miesten kanssa metsikköön ja sieltä hetken päästä toiseen metsikköön.

– Käräjäoikeus katsoo edellä todetun perusteella näytetyn, että asianomistaja on ollut toimintakykyinen ja hän on kyennyt kommunikoimaan. Hänen päihtymystilansa ei siten ole ollut voimakkuudeltaan sellainen, että hän ei olisi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan.

– Edelleen käräjäoikeus katsoo, että asianomistaja on voinut antaa alkoholin vaikutuksen alaisena pätevän suostumuksen sukupuoliyhteyksiin vallitsevissa olosuhteissa, vaikka tilanne ja olosuhteet ovat yleisesti arvioiden olleet poikkeukselliset ja myös asianomistajan oman kertomuksen perusteella hänen normaalin käyttäytymisensä vastaista, oikeuden päätöksessä kirjoitetaan.

Tyttö kertoi, miksei poistunut tilanteesta

Tytöllä itsellään oli vähäiset ja hatarat muistikuvat tapahtumista. Hän kuitenkin oikeudenkäynnissä kuvaili, että oli toivonut tilanteen loppuvan pian ja ettei se pahenisi. Hän kertoi, ettei ollut poistunut tilanteesta, koska ei tiennyt miten miehet reagoisivat.

– Hän oli ajatellut, että oli järkevintä olla yrittämättä mitään. Hän oli ollut seksuaalisen kanssakäymisen tilanteissa passiivinen ja ollut ikään kuin vastaajien armoilla ja vailla itsemääräämisoikeutta, tuomiossa kuvailtiin tytön kuvausta tapahtumista.

Miehet kuvailivat tyttöä taas aktiiviseksi ja jopa aloitteelliseksi tapahtumissa. Oikeuden mukaan esimerkiksi videoilta ilmi käyvä osallisten keskinäinen kanssakäyminen ja käyttäytyminen ennen tekoja tai niiden välillä eivät viitanneet tytön olleen lain tarkoittamassa pelkotilassa.

– Pelkotilan syntyminen kyseisessä tilanteessa vallinneissa olosuhteissa ei ole poissuljettua. Objektiivisesti arvioiden se, että 17-vuotias henkilö on yöllä yksin kolmen tuntemattoman miehen kanssa seksuaalisessa kanssakäymisessä metsikössä ja vailla selvää yhteistä kieltä, voi olla sellainen olosuhde, että se lamauttaa henkilön tahdonmuodostuskyvyn, oikeus perustelee.

Oikeuden mukaan tapauksessa ei kuitenkaan ole esitetty riittävästi näyttöä tytön pelkotilasta tai siitä, että syytettyjen olisi täytynyt ymmärtää, että tyttö on mmyöntynyt sukupuoliyhteyksiin pelkotilansa takia. Tätä oikeus perustelee videotallenteilla näkyvällä syytettyjen sekä tytön käyttäytymiselle sekä osapuolten kertomusten ristiriidalla tytön käyttäytymisestä.

Vartijakaan ei huolestunut aluksi

Myös todistajana kuultu vartija kertoi, että tilanne ei ollut herättänyt vartijoissa mitään huolta, ja metsiköstä yllätetyt mies ja tyttö olivat näyttäneet nolostuneilta, nousseet ylös, pukeutuneet itsenäisesti ja poistuneet yhdessä kahden muun miehen kanssa. Vasta myöhemmin hän kohtasi tytön itkuisena ja hysteerisenä, jolloin tämä kertoi tulleensa raiskatuksi ja ryöstetyksi.

– [Vartijan] kertomuksesta ilmenevä itkuinen ja hysteerinen käytös sinänsä tukee asianomistajan käsitystä siitä, ettei hän ollut antanut suostumustaan tapahtumiin. Tämä käytös voi toisaalta myös ainakin osittain selittyä sillä, että asianomistaja oli havahtunut yksin maasta ja hän oli luullut, että hänen omaisuutensa oli anastettu. Edellä todetusti ja kaiken vastaanotetun näytön perusteella käräjäoikeus katsoo, että vastaajat ovat voineet perustellusti olla siinä käsityksessä, että asianomistaja on suostunut sukupuoliyhteyksiin tapahtumien alkaessa ja sen kestäessä.

Oikeus: Miehet eivät voineet pitää todennäköisenä, että tyttö on alaikäinen

Tytön videotallenteilta ilmenevän olemuksen, ulkoasun ja käyttäytymisen perusteella oikeus myös katsoi, ettei miesten ollut täytynyt ymmärtää tai pitää todennäköisenä, että tyttö on oikeasti alaikäinen.

– Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo, että asianomistaja on ollut siinä tilassa, että hän on voinut muodostaa ja ilmaista tahtonsa ja vastaajat ovat voineet perustellusti olla siinä käsityksessä, että asianomistaja on suostunut ja osallistunut sukupuoliyhteyksiin vapaaehtoisesti niiden alkaessa ja kestäessä, oikeus perustelee.

– Asiassa on syyksi lukemisen edellyttämällä tavalla jäänyt näyttämättä, että asianomistaja olisi pakotettu sukupuoliyhteyksiin väkivaltaa käyttämällä. Näin ollen vastaajien sukupuoliyhteydet asianomistajan kanssa eivät täytä raiskauksen tunnusmerkistöä eikä teon kvalifiointi tule edes arvioitavaksi. Syyte on kokonaisuudessaan hylättävä.

1990-, 1980- ja 2000-luvuilla syntyneiden miesten syytteet törkeästä raiskauksesta hylättiin.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.