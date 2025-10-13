Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai suitsutusta vierailullaan Israelin parlamentissa Knessetissä.

Israelin parlamentin istunto oli tänään poikkeuksellinen. Fanfaarin saattelemana puhemiehen korokkeelle saapui Yhdysvaltain presidentti Trump, jonka merkitystä ja roolia aselevon aikaansaamisessa kehuttiin pidäkkeittä.

Parlamentin puhemies, pääministeri Netanjahun Likud-puoluetta edustava Amir Ohana kehui Trumpia useamman sodan lopettamisesta ja totesi todellisen rauhan olevan saavutettavissa vain voiman avulla. Puhe keskeytyi lukuisiin väliaplodeihin Trumpille.

Puhemies myös kertoi, että aikoo esittää Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi ensi vuonna.

"Yksikään ei ole tehnyt enempää Israelin hyväksi"

Puhemiehen jälkeen vuorossa oli pääministeri Benjamin Netanjahu. Hän kiitteli Trumpia vuolaasti muun muassa Lähi-Idän Abraham-sopimusten välittämisestä, Iranin ydinlaitoksiin tehdystä iskusta ja tietysti myös nyt solmitusta aselevosta.

– Yksikään amerikkalainen presidentti ei ole tehnyt enempää Israelin hyväksi kuin Donald Trump. Hän on paras ystävä, joka Israelilla on koskaan ollut Valkoisessa talossa, Netanjahu suitsutti.

Netanjahu sanoi Israelin olevan sitoutunut rauhaan.

– Yhdessä saavutamme tämän rauhan. Olemme tehneet sen ennenkin. Kukaan ei halua rauhaa niin paljon kuin Israel, Netanjahu totesi.

Netanjahu kertoi myös, että Trumpille esitetään Israelin korkeinta mahdollista kunnianosoitusta, Israel-palkintoa.

Trump: "Kultainen aika Lähi-Itään"

Trump nousi puhujanpönttöön yli kaksi tuntia alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

– Tämä ei ole vain sodan loppu, vaan alku uudelle toivon ja pysyvän harmonian aikakaudelle koko Lähi-Idässä, Trump arvioi.

Trump on kutsunut omaa presidenttikauttaan "Amerikan kultaisen ajan aluksi", ja käytti Knessetissä samaa kielikuvaa.

– Sukupolvien ajan tämä aika muistetaan Israelin ja Lähi-idän kultaisena aikana.

Myös Trump itse jakoi kiitoksia tiimilleen, kuten Lähi-idän erikoislähettiläs Steve Witkoffille sekä puolustus- ja ulkoministerilleen. Totuttuun tapaan Trump poukkoili etukäteen kirjoitetun puheen ja spontaanimpien sivupolkujen välillä. Trump kertoi rivien välissä, että neuvotteluja käydään eri Lähi-idän maiden kanssa suhteiden parantamiseksi.

– Käteni ovat avoinna ystävyydelle ja yhteistyölle. Kerron teille, he haluavat tehdä diilin, se on kaikki, mitä elämässäni teen. Teen diilejä ja olen hyvä siinä, Trump kertoi parlamentille.

Trumpin puhe parlamentille kesti yhteensä yli tunnin.

Häirikkö keskeytti Trumpin

Trumpin puhe keskeytyi hetkellisesti, kun salista alkoi kuulua huutoa ja henkilö saatettiin sieltä ulos. Reutersin mukaan välikohtauksen aiheutti parlamentin vasemmistolaisen siiven jäsen.

Häiriköijä poistettiin nopeasti salista, minkä jälkeen Trump jatkoi puhettaan. Trump totesi turvallisuushenkilökunnan toiminnan olleen erittäin tehokasta.

1:08 Katso tilanne videolta.

Paikalliset kiittävät Trumpia

MTV:n toimittaja Lala Ylitalo keskusteli paikallisten kanssa Tel Avivissa.

– Paikalliset kiittelevät Trumpia aselevon saavuttamisesta. Mikäli kyseessä todella on pitävä askel rauhaan, se on kyllä merkittävä muutos Lähi-itään, Ylitalo arvioi.

Israelista Trumpin on määrä jatkaa matkaa Egyptiin Lähi-idän maiden kokoukseen.

1:06:08 Katso Trumpin koko puhe tästä.