Venäjä hyökkää ympäri Ukrainaa, silti puhutaan operatiivisesta tauosta – asiantuntija kertoo, mitä se oikein tarkoittaa: "Harhautus on sodan taidetta"

Ukrainassa taistelevat venäläisjoukoilla on käynnissä "operatiivinen tauko", kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Se ei kuitenkaan tarkoita taisteluiden väliaikaistakaan loppumista, vaan pikemminkin niiden luonteen muuttumista ainakin joksikin aikaa.