HIFK:n uusi vahvistus tykitti 33 maalia yhteen liigakauteen – sitä seurasivat ikävien käänteiden vuodet

Pääkuvan video: HIFK:n nuori lupaus Aleksanteri Kaskimäki lähetti terveisiä helsinkiläisten koppiin – "Nuorennetaan niitä vanhojakin jätkiä."

13. päivä maaliskuuta, vuonna 2020. SM-liigakausi on päätetty lopettaa koronapandemian takia. Pudotuspelejä ei enää pelata, eikä mestaruutta jaeta mihinkään suuntaan.

Lopulta myös miesten MM-kisat jäivät välistä.

Yhdelle pelaajalle käänteet toivat kitkeriä takaiskuja.

JYPin hyökkääjä Julius Nättinen oli tehnyt lopullisen ison läpimurtonsa kotimaan kiekkokaukaloissa. 54:ssä SM-liigan runkosarjaottelussa peräti 33 maalia ja 55 tehopistettä. Palkintokaappiin parhaan maalintekijän Aarne Honkavaara -pysti sekä valinta SM-liigan tähdistökentälliseen.

Näytti siltä, että Nättinen oli noussut Euroopan eliittipelaajien joukkoon.

Matka jatkui Sveitsiin, HC Ambri-Piottan riveihin. Odotukset olivat korkealla edellisen mahtikauden jäljiltä.

Sitten alkoivat vaikeudet.

– Sveitsissä tuntui siltä, että kropassa oli koko ajan jotain rikki. En oikein enää päässyt sellaiseen rytmiin, missä olisin halunnut olla. Tuo on tietenkin sellainen asia, missä pitää kehittyä, eikä loukkaantumisten taakse voi mennä. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa kauteen aika merkittävällä tavalla, Nättinen pohtii jälkikäteen MTV Urheilulle.

Sveitsissä 32 ottelua, 17 maalia ja 25 pistettä.

Kauden jälkeen osoite vaihtui. Nyt pelipaikka löytyi Ruotsista, kärkiseuran Växjö Lakersin riveistä.

– Siellä kaikki alkoi vähän samalla tavalla kuin Sveitsissä. Alkuun todella hyvää menoa, mutta sitten hyvä putki ikään kuin pysähtyi vammaan. Loukkaantumisen kanssa kesti vähän normaalia pidempään. Siihen päälle tuli vielä koronaa sun muuta, joista oli vaikea enää tulla kunnolla takaisin. Ei noista auta muuta kuin oppia. Pitää yrittää varmistaa se, ettei tuollaisia vastoinkäymisiä tulisi enää vastaan, Nättinen miettii.

Pieni mutka alkuun

Nättistä koeteltiin. Erityisesti henkisesti.

– Nuo olivat todella raskaita vuosia. Paljon loukkaantumisia, paljon sivussa peleistä ja koronan takia ei ollut oikein ihmisiäkään lehtereillä. Vammat osuivat aika huonoille vuosille. Tuntui siltä, että henkinen kuorma ikään kuin tuplaantui siitä, mitä se olisi voinut normaalisti olla. Noina vuosina sai tosissaan kasvaa ihmisenä, henkisellä tasolla. Piti kovasti miettiä asioita ja käydä kaikenlaista läpi. Noh, jospa tämä tästä lähtisi taas menemään eteenpäin, Nättinen nostaa päätään ylös.

Växjö-vuoden jälkeen 25-vuotias hyökkääjä päätti palata Suomeen.

– Oli ihan selkeänä mielessä se, mihin haluan mennä. Rupesimme juttelemaan HIFK:n kanssa asioista ja siitä, mihin seura haluaa mennä ja mihin itse haluan mennä. Visiot kohtasivat aika hyvin toisensa. Olihan tuossa muitakin vaihtoehtoja, mutta koen, että saan HIFK:ssa hyvin apua ja pystyn menemään urallani eteenpäin. Samalla voin auttaa seuraa, Nättinen perustelee joukkuevalintaansa.

Nättinen solmi IFK:n kanssa kahden vuoden mittaisen sopimuksen. Seura ymmärsi tuskan, jonka keskellä suomalaismaalitykki oli ollut.

– Hän pystyy olemaan vaikuttava tekijä tulosyksiköissä. Jos hän saa ehjän kauden alle, niin silloin näemme ne vahvuudet, mitä hänellä on. Silloin tulos on myös sen mukainen. Hän on hyvässä kunnossa ja valmiina haasteeseen. Terveystilanne on hänen kohdallaan erittäin määräävässä roolissa ensi kaudella, HIFK:n urheilutoimenjohtaja Tobias Salmelainen sanoo Nättisestä.

– Yritän pysyä terveenä ja saada hyvät kaudet tähän alle. Sitten voi katsella taas, että missä sitä menee, Nättinen jatkaa aiheesta.

Nättisen HIFK-hyppäys meinasi saada ikävän käänteen, kun hän koki kovia heti ensimmäisten jäiden yhteydessä. Pieni vamma on pitänyt hänet sivussa harjoituspeleistä.

– Vähän mutkia alkumatkaan, mutta ei mitään vakavampaa. Uskon, että tässä pääsee ihan normaalisti aloittamaan kauden, Nättinen arvioi.

Uudet tuulet

25-vuotiaana Nättinen on astelemassa niin sanottujen etsikkovuosien pariin. Sen lisäksi hän on yhä kehitysiässä. Tukea harppauksille antaa suomalainen jääkiekkolegenda, pitkän ja kunniakkaan pelaajauran tehnyt Ville Peltonen.

Nättinen vakuuttui jo ensimmäisestä soitosta, minkä hän teki IFK:n päävalmentajan Peltosen kanssa.

– Olin kuullut hänestä paljon hyvää. Heti ensimmäisessä puhelussa tajusin, että mitä täällä yritetään tehdä ja mitä Ville haluaa. Tuli heti koettua se, että millainen ihminen Ville on. Hän on ollut juuri sitä arjessa. Pidän siitä, miten hän kohtelee pelaajia ja miten reilu hän on pelaajia kohtaan. Samaan aikaan hän pitää vaatimustason korkealla – niin kuin sen pitää olla. Ei tässä muuten voi menestyä, jos vaatimustaso ei ole tapissa. Uskon, että Ville pystyy opettamaan sellaisia asioita, mitä hän on itse oppinut oman uransa varrella. Hänellä on paljon tietoa pankissa, mitä hän voi jakaa pelaajille, Nättinen sanoo.

Mutta mitä Nättinen itse tarkalleen on? Millainen pelaaja Helsingin vanhan jäähallin kaukaloon astelee?

– Monipuolinen hyökkääjä, jonka voi laittaa tilanteeseen kuin tilanteeseen, Nättinen ilmoittaa.

– Totta kai haluan niitä maaleja edelleen tehdä. Se on kuitenkin voittamisen jälkeen parasta tässä lajissa. Odotan niitä itseltäni ja varmasti muutkin odottavat. Tiedostan täysin sen. Ihan ensimmäisenä on kuitenkin kokonaisvaltainen pelaaminen ja niin, että on hyvällä tasolla ilta toisensa jälkeen. Se on mulle kaikista tärkein asia. Tuota kun on, niin sitten niitä pisteitäkin tulee, Nättinen jatkaa.

Nättinen pääsee liigakauden alussa pukemaan IFK:n kilpilogopaidan yllensä. Siihen kirjataan numerot seitsemän ja neljä. Nättisen mukaan hän joutui tovin ajan pohtimaan hieman erikoisempaa numerovalintaa.

– Olisin voinut 33:lla jatkaa, mutta Roni Hirvosella on se, enkä jaksanut alkaa siitä hirveästi väittelemään. Mietin, että voisin ottaa vähän isomman numeron. Koitin sitten etsiä jonkun sellaisen, millä joku muu ei ole ihan juuri pelannut.

– Uudet numerot, uudet tuulet, Nättinen tokaisee numerostaan 74.

Tähän teemaan, uusiin tuuliin verhoutuu koko Nättisen SM-liigapaluu.