SM-liigan maalipörssin kärki saa karua kohtelua – tähtihyökkääjä herättää kiinnostusta, Kärpät kertoi kantansa

Kun runkosarjaa on jäljellä vielä muutama kierros, Kärppien hyökkääjä Teemu Turunen hätyyttelee jo Liigan yhden kauden piste-ennätystään. Hän nakutti HPK:n mestaruussesongilla (2018–19) runkosarjan 57 ottelussa tehot 20+34=54.

Nyt maaleja on syntynyt vielä kovempaan tahtiin. 57 runkosarjaottelun jälkeen Turusen pisterivistö näyttää tehoja 28+25=53. Hän johtaa Liigan maalipörssiä viiden osuman erolla ennen Ilveksen Jani Nymania (23).

– On ollut mukava pelata hyvien ketjukaverien rinnalla. Olen pystynyt heittäytymään pelille ja pelaamaan sitä, mitä peli pyytää. Tuohon pyrkii muutenkin, ihan yleisellä tasolla. Kaikki on tuntunut hyvältä, Turunen kuvailee kauttaan MTV Urheilulle.

Olennaista Turusen tehoilussa on ollut se, että hän hakeutuu jatkuvasti tekopaikoille. Voi kuvailla, että hän on itse mahdollistanut oman huipputuloksensa, mitä hän on pystynyt lyömään pöytään.

Loistelias tuloskunto näkyy myös itseluottamuksen puolella. Turusen pää ei retkahda alas, vaikka eteen saattaa tulla muutaman pelin hiljaisempi jakso.

Joita tosin ei ole tullut kovin montaa.

Turunen on muodostanut mainion tutkaparin Kärppien 20-vuotiaan NHL-lupauksen Ville Koivusen kanssa. Kaksikko on nakuttanut hirmuista jälkeä erityisesti ylivoimalla.

– Meillä ei ole tuossa yhteispelissä ihan hirveästi ennakkoon sovittuja asioita. Toki, spekuloimme vähän sillä, että missä toinen saattaa mennä. Sieltä se yhteispeli on löytynyt. Täytyy sanoa, että ”Kille” on ihan törkeän hyvä syöttäjä, kiekonkäsittelijä ja kiekonpitäjä. On helppo pelata hänen vierellään. Ei ole vaikea nähdä, että hänestä tulee huippupelaaja, Turunen kehaisee nuorempaa veikkoa.

Taisteluarvet

Turunen erottuu tällä hetkellä hyvin kaukalosta. Syitä on kaksi.

Ensimmäinen löytyy hänen päästään. Turunen on kantanut lähes koko kauden ajan Kärppien kultaista kypärää päässään. Sen lisäksi hän erottuu hyvin sähäkän pelityylinsä myötä.

Turunen on siellä, missä tapahtuu.

Kevään lähestyessä Turunen on saanut tuntea asemansa nahoissaan. Hän on ollut hyvin merkattu mies.

Hyvä esimerkki nähtiin viime viikonlopun HIFK-otteluissa, joissa valikoidut punapetojen pelaajat jatkoivat säälittä ja surutta puutavaraa Turusen suuntaan. Poikittaisia mailoja yksi toisensa jälkeen, hanskaa koko ajan naamaan ja jatkuvaa huitomista käsille.

Eikä tämä ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun samaa ilmiötä näkyy Turusen kohdalla.

– Tuo kuuluu tuohon hommaan, Turunen vähättelee aihetta, vaikka taistelujen rujot jäljet näkyvät hänen naamassaan.

Mieleen tulee toinen Kärppien kultakypärä – 16 vuoden takaa.

Keväällä 2008 Janne Pesonen oli SM-liigan kirkkain tähtihahmo. Hän oli paukuttanut runkosarjassa hirmuista jälkeä yhdessä tshekkiläisen keskushyökkääjän Michal Brosin ja maalitykin Hannes Hyvösen kanssa.

Pesonen oli noina aikoina hyvin kiistelty hahmo. Näyttävä tähtipelaaja, joka osasi myös hankkia jäähyjä vastustajille. Virta kävi myös toiseen suuntaan.

Pesonen oli vastustajien silmätikku.

Kaikista härskein esimerkki nähtiin samaan kevään Ilves-puolivälieräsarjassa, missä Pesonen otti jatkuvalla syötöllä karmivia mailaniskuja vastaan.

Kevät jätti jälkeensä arvet.

Kirjaimellisesti.

– Aloin jossain vaiheessa huomaamaan, että käsi ei toimi ihan normaalisti. Silloin oli intensiivinen pudotuspelikevät menossa ja käden kanssa kyllä pystyi pelaamaan. Ei se täysin toimintakykyinen ollut, mutta tuo kaikki meni vähän niin kuin siinä sivussa. Kävin vielä maajoukkuereissulla, missä päädyimme siihen, että nyt tehdään perusteelliset tutkimukset, Pesonen muistelee.

Röntgenkuvat kertoivat karua kieltä.

– Luunpalanen oli irti käden sisällä. Lääkäri totesi, että jos haluan käden tulevan vielä toimintakykyiseksi, se pitää operoida välittömästi. Sen takia jäi sitten MM-kisat välistä. Kädessä on yhä leikkausarvet, Pesonen kertoo.

Miten pelaajana tottuu siihen, että on erikoiskäsittelyn kohteena eli yhtä kuin on merkattu mies?

– Muistan itselläni sen, että tuo tuli aluksi vähän silmille. Sitä mietti, että eivätkö tuomarit huomaa tuota? Isoin juttu oli sietäminen, eli se, että ei anna tuon vaikuttaa omaan pelaamiseen. Varmaan jossain määrin pitää vähän muovata omaa pelaamistaan, ettei välttämättä lähde ihan kaikkiin nokkapokkiin mukaan. Koska sitä tietää, että niitä tulee jo ihan pyytämättä. Turha altistaa itseään sen enempää tuollaisiin, Pesonen pohtii, jatkaen:

– Tuo oli itselleni hyvä opinahjo siinä vaiheessa, kun ymmärsi, että miten sitä pystyy parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan joukkuetta. Aloin maksaa tuota kohtelua takaisin pelaamalla entistä paremmin. Ajattelin, että sitä on ansainnut tämän ja että toinen joutuu uhraamaan omaa energiaansa ylimääräisiin juttuihin, Pesonen jatkaa.

Turunen kokee, että nokkapokat ovat osa hänen peliään.

– Tykkään antaa itsekin takaisin, koska tuosta saa hyvin tunnetta peliin, Turunen huikkaa.

Kärppien päävalmentaja Ville Mäntymaa kehuu sitä, miten Turunen suhtautuu häneen kohdistuvaan erityiskohteluun.

– Mun mielestä tärkeää on se, että mennään täysillä. Sitten jos jotain sattuu tai tapahtuu, niin sitten sattuu ja sen jälkeen katsotaan eteenpäin. Turha tuonne on mennä miettimään tai varomaan. Aina voi tapahtua jotain ja meidän pitää olla sinut sen kanssa. Pääasia on se, että pystyy henkisesti latautumaan ja olemaan paras mahdollinen versio itsestään. Se on sitä kovinta vastalääkettä tuohon, Mäntymaa sanoo.

Tilanne auki

Turusen elämässä tapahtui vastaikää isoja muutoksia, kun hänen perheeseensä syntyi lapsi. Helsingistä kotoisin oleva hyökkääjä on tykännyt vierailla synnyinseuduillaan aina, kun siihen on tullut paikka.

– Meillä on kuitenkin koira täällä Oulussa ja juuri syntyi lapsi, niin kyllähän tuo kaikki ymmärrettävästi vaikeuttaa matkustamista. Ei ole hirveän montaa kertaa päässyt nyt käymään etelässä tämän kauden aikana, Turunen sanoo.

Turunen on isojen päätösten äärellä, sillä hänen nykyinen sopimuksensa päättyy tämän kauden jälkeen.

– Eiväthän nuo mitään helppoja ratkaisuja ole, varsinkin kun on tullut tuoreeltaan perhelisäystä ja elämä on mennyt eteenpäin. Yhtäkkiä sitä ei enää yksin päätäkään omista asioistaan. Totta kai haluaisimme pitää hänet täällä ja olemme kiinnostuneita, Kärppien urheilutoimenjohtaja Mikko Myllykoski sanoo Turusesta.

MTV Urheilun tietojen mukaan Turunen on herättänyt kiinnostusta Euroopan eri kiekkosarjoissa. 28-vuotias laituri ei ole kuitenkaan tehnyt vielä päätöksiä siitä, että missä hän pelaa seuraavana syksynä.

Tilanne on yhä auki.

– Totta kai sitä toivoo, että tuohon liittyvä tieto tulisi jo lähiviikkojen aikana, mutta eihän tässä voi puhua hänen puolestaan, Kärppien urheilupomo Myllykoski huikkaa.

– Pelataan ja katsotaan rauhassa, että mitä tapahtuu, Turunen sanoo tyynesti tilanteestaan.

Hän ei tyrmää skenaariota siitä, että hän jatkaisi uraansa Kärpissä.

– Oulussa on ollut mukavaa. Olen päässyt pelaamaan paljon ja varsinkin nyt jääkiekko on kulkenut oikein hyvin, Turunen hymyilee.

Joukkueena Kärpät on antanut tuoreeltaan hyvin lupaavia merkkejä iskukyvystään. Viime viikonloppuna plakkariin tarttui muun muassa iso voitto HIFK:sta.