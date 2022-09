Marko Anttila paljastaa isoimman syyn sille, miksi hän päätyi Kärppiin – "Päätös oli lopulta aika helppo"

Anttila palasi viime kaudella SM-liigaan sen jälkeen, kun Helsingin Jokerit päätti vetäytyä KHL:n pudotuspeleistä. Anttila puki pitkästä aikaa yllensä Ilveksen nutun.

Seurajoukkuekevät päättyi pronssijuhliin yli 10 000 katsojan edessä Nokia Arenalla.

Muutama viikko tästä ja pidot paranivat. Leijonat kaatoi dramaattisessa MM-finaalissa Kanadan ja unelmista tuli totta. Kultaa kotikisoista.

Anttilan maajoukkuekevät oli yhtä riemujuhlaa. Helmikuussa Pekingissä olympiakultaa, toukokuun lopulla Tampereella MM-kultaa.

Samaan aikaan kun Leijonat hioi MM-kuvioitaan, Anttila mietti tulevaisuuttaan. Mihin seuraavaksi?

– Kisojen aikaan kaikki oli vielä aika pahasti auki. Mietin itse ja mietimme perheen kanssa, mitä tuleman pitää. Ulkomaat olivat pitkään vaihtoehtoina ja hakusessa. Kärpät tuli kisojen aikana mukaan. Itseä kiinnostaa Suomen mestaruus ja halusin jahdata sitä. Tiesin, että Oulussa sen voittaminen voi olla hyvinkin mahdollista, Anttila avaa MTV Urheilulle suurinta syytä sille, miksi hän päätyi Ouluun.

– Sitten kun pääsimme syvällisten keskustelujen pariin, niin itselleni alkoi muodostua ajatus siitä, että tämä voisi olla ihan hyvä paikka. Yksi iso juttu oli myös se, että joukkueessa oli paljon tuttuja, mikä auttaa muun muassa perheen sopeutumisessa. Päätös oli lopulta aika helppo, Anttila sanoo.

Tutuilla Anttila viittaa muun muassa Atte Ohtamaahan, Julius Junttilaan, Teemu Turuseen, Tommi Kivistöön ja kumppaneihin, jotka ovat tulleet tutuiksi muun muassa Jokereissa ja maajoukkueympyröissä.

Sen lisäksi päävalmentajan paikalta löytyy enemmän kuin tuttu hahmo. Anttilan monivuotinen valmentaja Lauri Marjamäki.

Anttilan ja Marjamäen yhteistyö alkoi jo aikanaan maajoukkueessa, kun Marjamäki otti isokokoisen hyökkääjän mukaan muun muassa kevään 2018 MM-kisoissa. Lisää jatkoa tuli Jokereissa, kun Marjamäki siirtyi silloin KHL:ssä pelanneen seuran päävalmentajaksi.

– ”Late” tietää meikäläisen vahvuudet ja tietää, miten niitä kannattaa käyttää. Mikä on luonteva rooli ja mitä pystyn tuomaan joukkueelle. Onkohan nyt jo viides vuosi tässä meidän yhteisellä matkallamme. Tiedän hyvin hänen toimintatapansa ja hän tietää hyvin sen, että miten tässä sarjassa pystyy menestymään. Totta kai tuo oli iso etu ja tekijä siinä, miksi halusin tulla Ouluun, Anttila miettii.

Oma panos menestyksen tiellä

Kärpät on valmistautunut uuteen kauteen muun muassa samoissa ympyröissä, missä Jokerit vieraili aiemmin. Kärpät piti harjoitteluviikon Virroilla, mökkimaisemissa, missä se pelasi myös yhden harjoituspelin.

– Se on hyvä paikka harjoitella. On urheilukentät, maastot ja kaikki vieressä. Joukkueen yhteen hitsaaminen on helpompaa, kun ollaan vähän reissussa. Se oli mukava viikko. Vaikka joukkueessa on paljon tuttuja, niin siellä oli myös sellaisia, joita en tuntenut etukäteen. Ehdin olla kuitenkin Liigasta aika pitkään poissa. Ihan kaikkia nuoria ei niin hyvin tiennyt, Anttila sanoo.

Samalla Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki pillkoi joukkueen peliä atomeihin.

Onko sieltä tullut mitään yllättävää vai onko tapetilla ollut paljon sinulle tuttuja kuvioita?

– Pitkälti samoilla linjoilla mennään. Puolustetaan vahvasti, se on ykkösidea. Sitä kautta voimme saada taas hyökkäyspeliä paremmille kantimille. Valmennusjohto keksii varmasti uusia juttuja, mitä myös vaaditaan. Vastustajat löytävät uusia kuvioita, niin samaan aikaan oman pelin pitää kehittyä. Perussapluuna on kuitenkin tuttu. Se tulee mulla aika hyvin selkärangasta, Anttila kuvailee.

Kärpät lähtee uuteen kauteen yhtenä suurimpana mestarisuosikkina. Anttilan lisäksi oululaisseura on tehnyt useita nimekkäitä hankintoja.

Sen runko on käytännössä KHL-tasoa. Laatu on näkynyt myös arjessa.

– Siellä on ollut hyvä meininki päällä. Tekeminen on ollut korkealla tasolla. Tiedämme kyllä, että meillä on hyvä joukkue. Mahdollisuudet ovat olemassa ja motivaatio on korkealla. Kyllä tässä jo vesikielellä odottaa sarjan alkua, Anttila herkuttelee.

Entäpä 37-vuotias hyökkääjä itse, mitä häneltä nähdään ensi kaudella?

– Odotan itseltäni paljon. Paikat ovat terveenä, mies on kunnossa. Suomen mestaruus on kirkkaana tavoitteena ja haluan tuoda siihen oman panokseni. En varmasti hirveästi muuta omaa peliäni, vaan luotan siihen myös jatkossa. Joukkueessa on aika tarkasti mietitty roolituksia, että kuka pelaa ylivoimaa ja kuka alivoimaa. Varmaan noista se jälkimmäinen eli alivoima on sitä mun ominta aluetta. Haluan olla siinä vahva, Anttila linjaa.

SM-liigan suurseurassa Kärpissä mestaruus on jokavuotinen tavoite. Sitä ei tarvitse erikseen linjata tai hahmotella.