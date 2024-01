Tässä on SM-liigan tuntematon suuruus – Tommi Niemelän puhelut tepsivät, myöntää raa'an realiteetin NHL:stä

Kun Pelicans julkaisi kesällä uusia sopimuksia, Králin nimi ei herättänyt vielä sen suurempia reaktioita. Tilastorivit antoivat osviittaa siitä, että nyt puhutaan sangen kyvykkäästä puolustajasta.

Olihan hän pelannut edellisellä kaudella muun muassa muutaman NHL-ottelun.

Joskin pienen onnen avulla.

Král viiletti vuosien 2021–23 aikana Toronto Maple Leafsin organisaatiossa. Valtaosa ajasta meni farmissa eli AHL:ssä.

Král pääsi kokeilemaan siipiään NHL:ssä, kun Maple Leafs oli pahan loukkaantumissuman keskellä. Král teki NHL-debyyttinsä viime vuoden lokakuun lopulla.

– Siinä oli hieman tuuria mukana, että pääsin pelaamaan pari peliä NHL:ssä. Toki, pelasin hyvin kauden alla harjoitusotteluissa, minkä myötä sain tuon mahdollisuuden. Sitten loukkaannuin, enkä oikein saanut enää uutta saumaa. Ero AHL:n ja NHL:n välillä on iso. Nuo olivat vaikeita pelejä minulle, mutta nautin silti niistä. Tein sen, mitä odotinkin, että pystyn tekemään ja olin varsin tyytyväinen omaan peliini. NHL on kuitenkin kaikista kovin liiga ja sieltä paikan vakiinnuttaminen on hyvin vaikeaa, Král myöntää raa’at NHL-realiteetit MTV Urheilulle.

Kauden jälkeen 24-vuotias tshekkipuolustaja päätti haistella uusia tuulia.

Piakkoin hän oli puhelimessa SM-liigaseuran Lahden Pelicansin päävalmentajan Tommi Niemelän kanssa.

– Hän (Niemelä) oli yksi isoimmista syistä sille, että miksi tulin Lahteen. Puhuimme puhelimessa parikin kertaa ennen kuin allekirjoitin sopimuksen. Hän kertoi minulle, että mitä hän odottaa minulta ja että millaisen roolin saisin. Pidän hänen tyylistään. Pidän siitä, miten hän toimii harjoituksissa ja miten hän toimii pelien puolella. Hän luottaa vahvasti meihin pelaajiin ja hän on hyvin kannustava. Nuo ovat kuitenkin tärkeimpiä juttuja jääkiekkopelaajan kannalta, Král kehuu nykyistä luotsiaan.

Nyt hymyilyttää

Králin uusi aika Suomessa alkoi vaikeuksien keskellä.

– Hänellä oli loukkaantumisia, sitten vähän erilaisia loukkaantumisia ja vielä niihinkin nähden erilaisia loukkaantumisia. Hän ei oikein päässyt missään vaiheessa kunnolla harjoittelemaan tai pelaamaan muiden kanssa yhdessä. Kaikki tämä sen päälle, että jo hänen edelliskautensa oli vaikea – juuri loukkaantumisten takia, Pelicansin päävalmentaja Niemelä ynnäilee.

Král oli syksyllä kovassa paikassa. Hän ei päässyt kunnolla Pelicansin arkeen mukaan ja samaan aikaan lahtelaisseura ui syvällä suossa. Pelicans oli vielä marraskuun maajoukkuetauolle lähdettäessä aivan sarjan hännillä. Painekattila kiehui ja jopa päävalmentaja Niemelän asema oli uhattuna.

– Oli rakasta vain katsoa sivusta, kun ei voinut auttaa joukkuetta. Piti vain odotella, että mitä tuleman pitää. Ainut asia mitä saattoi tehdä, oli se, että yritti tukea muita, Král muistelee.

Hiljalleen huolet helpottuivat. Nyt iloinen tshekkipuolustaja hymyilee.

– Pääsin loukkaantumisten yli ja tunnen oloni huomattavasti paremmaksi. Itseluottamus on kunnossa ja tuntuu siltä, että joukkuekaverini luottavat minuun. Olen pystynyt tekemään tulosta ja auttanut sitä kautta joukkuetta voittamaan, Král nyökyttelee tyytyväisenä päätänsä.

Juttu jatkuu kuvan ja videon alla.

2:26 Tulosruutu: Pelicans on saanut kurssinsa kääntymään – lahtelaiset tekevät nyt hyvää jälkeä: "Joukkue on tullut yhteen"

Král on noussut valtavaan rooliin Pelicansin takalinjoilla. Hän on joukkueen johtava kiekollinen puolustaja ja hän saa rutkasti vastuuta erikoistilanteissa.

– Nyt kun hän on pystynyt olemaan terveenä, ja kun hän on päässyt harjoittelemaan ja kun hän on löytänyt luottoa meidän yhteiseen pelitapaamme, niin jännä juttu, että hänen erikoisosaamisensa on tullut esille. On ollut upeaa nähdä, että Filip on saanut myös tehoja irti. Ne ovat auttaneet joukkuetta menestymään, Pelicansin päävalmentaja Niemelä kiittelee.

Král on pelannut tällä kaudella Liigassa 28 ottelua, joissa hän on nakuttanut pisteet 5+14=19. Isossa kuvassa tehot ovat olleet vain yksi haarake monien muiden valovoimaisten piirteiden keskellä.

"Mahdollisuus olemassa"

Pelaajana Král on hyvin kompakti paketti. Hänellä on kokoa (188 senttiä) ja hän pystyy liikkumaan hyvin vetreästi ympäri kaukaloa. Tämän lisäksi Králin peliymmärrys on hyvin kiitettävällä tasolla.

Kaikki tämä on heijastunut siihen, että Pelicansin kiekollinen pelaaminen on mennyt rutkasti eteenpäin sinä aikana, kun Král on ollut terveenä ja joukkueen käytössä.

Eikä Král loista pelkästään kiekolla pelatessaan tai hyökkäysalueella. Hän ei jää jälkeen myöskään kaksinkamppailutilanteissa – omalla alueella tai maalinedustoilla.

Král on merkittävä taustatekijä siinä, miten Pelicansista on tullut yksi liigan tulikuumin joukkue. Seitsemän perättäisen voiton lisäksi Pelicans on sekä kymmenen, 20:n kuin myös 30:n ottelun kuntopuntarin kärjessä.

– Pitää muistaa, että kesällä joukkueeseen tuli paljon uusia pelaajia. Olemme päässeet vihdoin samalle sivulle ja sen takia pelaamme nyt paljon paremmin. Olemme saaneet myös loukkaantumistuvalta ukkoja takaisin kehiin. Samaan aikaan valmennusjohto on auttanut meitä kovasti siinä, että peli on mennyt eteenpäin. Se on isoin juttu siinä, että miten olemme kehittyneet, Král analysoi.

Juttu jatkuu kuvan ja videon alla.

11:04 Pelicans-päävalmentaja Tommi Niemelä avaa joukkueensa vaikeaa syksyä ja sen nykyistä nousuvirettä

Miltä Liiga vaikuttaa yleisellä tasolla?

– Peli täällä on hyvin taktista ja jotkut joukkueet erottuvat hieman muista. Jotkut luistelevat paljon ja antavat painetta koko 60 minuutin ajan. Mieleen tulee nopeasti Tappara ja osaltaan myös Ilves. Heillä on paljon taitoa, minkä lisäksi he pelaavat myös järkevästi, koska heillä on kokeneita kavereita mukana matkassa. Täytyy sanoa, että erot joidenkin joukkueiden välillä ovat aika isot. Se, minkä olen vahvasti havainnut, on se, että luistelu on täällä isossa roolissa. Se on mielestäni Liigan isoin vahvuus, Král linjaa.

Král näki Liigan mahdollisuutena, kun hän pohti kesällä uravalintojaan.

– En halunnut mennä takaisin Tshekkiin, vaan halusin kokeilla uudenlaisia juttuja. Luotin vahvasti siihen, että Liiga voisi palvella minua samalla, kun yritän kehittää peliäni. Mietin, että ehkä tämän kauden jälkeen voisin saada mahdollisuuden sille, että voisin tehdä sopimuksen jonkun NHL-seuran kanssa. Kautta on vielä monta kuukautta jäljellä. Saa nähdä, miten asiat menevät. Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että NHL-sauma on yhä olemassa, Král luottaa.

Ennen tätä eteen tulee herkullinen jakso, kun pudotuspelit lähtevät liikkeelle. Král odottaa innolla tulevaa.