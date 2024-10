"Hidas tappaja": Yksinäisyydestä vakavia haittoja pitkällä aikavälillä

Yksinäisyyttä käsitellään myös Komeroituneet-dokumentissa, joka on nähtävissä MTV Katsomossa.

Yksinäisyys on kokemus

Kraavin mukaan yksinäisyyden määritelmä liittyy siihen, miten paljon ja millaisia ihmissuhteita meillä on ja millaisia toivoisimme, että meillä on.

– Voi olla, että on paljon tuttuja ja aina joku kaveri, jonka kanssa mennä ulos, taidenäyttelyyn tai lenkille, mutta puuttuu se yksi lähin kaveri tai partneri.

Melkein jokainen on hetkittäin yksinäinen

Pitkittynyt yksinäisyys alkaa hiertää

– Vaikutus elimistöön on sen verran pieni, mutta kun se on säännöllistä ja tavallaan kroonisesti koko ajan läsnä, aiheuttaa se vakavia haittoja pitkällä aikavälillä.

Yksinäisyys ja epäterveelliset elämäntavat

Kraav kertoo, että yksinäisyydellä ja epäterveellisillä elämäntavoilla on havaittu olevan yhteys, mutta on vaikea sanoa, kumpi on muna ja kumpi kana.