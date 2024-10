Ville auttaa kotiinsa vetäytyneitä: "Läpsäisee, että joku ajattelee olevansa niin vaivaksi ja häiriöksi"

Tätä on pohtinut Tampere Setlementin hankekoordinaattori Ville Manninen , joka yhdessä työparinsa kanssa pyrkii löytämään ja auttamaan sosiaalisesti vetäytyneitä, niin sanotusti komeroituneita, työikäisiä ihmisiä.

"Hikikomorit" on tunnistettu Japanissa jo pitkään

Sosiaalisesti vetäytyneille on japanin kielessä oma terminsä hikikomori, joka viittaa sosiaalisesta elämästä täysin vetäytyviin henkilöihin, yleensä miehiin.

Heitä on arvioitu olevan Japanissa vähintään satoja tuhansia, ja koko ilmiö on maassa tunnistettu pidempään.

Suomalaisten verkkokeskustelujen sisäisessä slangissa sana on vääntynyt muotoon hikikomero, tai lyhyemmin hikky.

Ville Manninen sanoo huomanneensa, että internetissä käydään myös jatkuvaa väittelyä siitä, kuka on riittävän vetäytynyt, jotta kutsua itseään hikkyksi.

Manninen arvioi ilmiöön liittyvän paljon samoja asioita, joita hän on itsekin omakohtaisesti kokenut.

Manninen myöntää, että kontaktien solmiminen ja yhteisöön kuuluminen verkossa on parempi kuin täysi eristäytyminen muista ihmisistä. Siinä kuitenkin myös kääntöpuolensa.

– Joissakin verkkoyhteisöissä on kurjuuden, pelkojen ja ulkopuolisuuden kokemuksen ruokkimista. Kun lukee keskusteluja, harmittaa ettei siellä ole ketään kyseenalaistamassa: että oletkohan nyt kuitenkaan niin kurja tyyppi, että kukaan ei maailmassa halua jutella sinulle.

Taustalla usein kiusaamista ja ahtaita roolimalleja

Japanissa on tavallisempaa asua vanhempien kanssa siihen asti, kunnes mennään naimisiin.

Hikikomorit viettävät päivänsä omassa huoneessaan, ja vanhemmat huolehtivat arjen käytännön asioista. Japanilaista suorituspaineita ruokkivaa kulttuuria ja opiskelun rankkuutta on pidetty selittävinä tekijöinä ilmiölle.

Taustatekijöitä vetäytymiselle on Ville Mannisen mukaan useita. Hyvin yleistä vaikuttaa olevan, että on jossakin elämänvaiheessa joutunut kiusatuksi. Joko koulussa, harrastuksissa, armeijassa tai varhaisessa työelämässä.

– Ja sitten on yksin pärjäämisen ja individualismin ajatus, että kaikki on sinusta itsestäsi kiinni. Se on aika myrkyllinen ajatus ja ruokkii sitä, että ei koe olevansa riittävän hyvä.