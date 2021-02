Suomalaisten yksinäisyys on lisääntynyt äärimmilleen – "Yksinäisyys on terveydelle haitallisempaa kuin tupakointi"

– Se on monimutkainen vyyhti, että yleensäkin yksinäisyys on huonompiosaisilla yleisempää, mitä keskimäärin väestöllä. Ja nytkin tutkimusten mukaan sellaisilla ihmisillä, joilla on toimintakyvyn rajoitteita ja muita, niin yksinäisyys on lisääntynyt ja korona on vaikuttanut heihin eniten, MTV:n Uutisaamussa vieraillut Alaranta kertoo.