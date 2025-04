Kaikki eivät tunnista elävänsä kosketusvajeessa – "Aivan järjetön tabu"

Elätkö huomaamattasi kosketusvajeessa? Vieraan ihmisen, jopa kaverin, koskettaminen voi tuntua hankalalta.

Ilman liikuntaa ja kunnon unta voi elää, mutta ei ilman kosketusta. Kosketus on Aivoliiton mukaan biologinen välttämättömyys ihmiselle.

Silti moni elää huomaamattaan kosketusvajeessa eli tilassa, jossa fyysistä kosketusta toisiin ihmisiin on liian vähän, ei jopa lainkaan.

– Siihen ei ole mitään diagnosointia. Se on ehkä hassu termi. Kosketusvaje terminä on sellainen, että jokainen intuitiivisesti ymmärtää suunnilleen, mistä on kyse, mutta tunnistaminen on kinkkinen, toimitusjohtaja Anna Jalava Auvo Academysta sanoo Huomenta Suomessa.

Auvo Academy kouluttaa kosketushoitajia.

Saako työkaveria halata, entä ystävää? Mitä kosketuksen puute tekee ihmiselle? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Mitä kosketuksen puute aiheuttaa?

Kosketuksen puute ei näy verikokeessa eikä aiheuta ihottumaa.

– Oireet voivat olla mitä tahansa, esimerkiksi tyypillisesti stressioireen tyyppisiä. Helposti ne tulkitaankin vain kuormittumiseksi ja stressiksi.

Elo ilman kosketusta kuitenkin näkyy myös fyysisesti.

– Se näkyy aivoissa samalla lailla kuin fyysinen kipu, Jalava sanoo.

Antibioottikuuri kestää kymmenen päivää, mutta miten monta kosketusta korjaa vajeen? Kaikille sopivaa "reseptiä" ei ole.

– Kaikilla meillä on se [kosketuksen] tarve, mutta se on erilainen, näyttäytyy eri tavoilla, riippuu elämän vaiheesta, iästä, päivän vireystilasta, Jalava sanoo.

Jalavan mukaan moni tunnistaa vajeen vasta korjaavan kosketuksen kautta. Esimerkiksi stressi- tai uupumusoireiden takia kosketushoitoon tuleva ihminen saattaa lopuksi kiitellä nimenomaan kosketusta.

– He hoidon jälkeen sanoittavat, että tämä kosketus olikin se, mitä kaipasin, Jalava kuvaa.

Näin kosketat kaveria ilman kiusallisuuksia! Juttu jatkuu videon alla.

7:18 Miten kaveria voisi koskettaa ilman, että se on kiusallista? Miten sujuu kyynärvarren sively studiossa? Kosketushoitajia kouluttavan Auvo Academyn toimitusjohtaja Anna Jalava neuvoo.

Saako työkaveria halata? Kosketus "on aivan järjetön tabu"

Vieraan ihmisen, jopa kaverin koskettaminen voi kuitenkin tuntua hankalalta.

– Sehän on aivan järjetön tabu. Tuntuu, että sen sisällä on vielä monta eri tabua, vaikka itsensä koskettaminen, lasten koskettaminen, työpaikalla koskettaminen, Jalava sanoo.

Kosketus kuitenkin on ihmisen ensimmäinen kommunikaatiomuoto.

– Se on ensimmäinen tapa, jolla olemme vuorovaikutuksessa meitä ympäröivään maailmaan ja muihin ihmisiin. Ja me kuvitellaan, että se jossain vaiheessa unohtuisi tai ei olisi niin tärkeä kuin muut kommunikaatiomuodot, Jalava sanoo.

Kun ei ole koskettanut ketään pitkään aikaan, kokemus voi olla jopa hämmentävä.

– Tämä on pirullinen kehä, koska sitä lähtee myös silloin välttelemään. Se tuntuu niin vaikealta asialta, että on hirveän vaikea lähestyä sitä, jolloin ei varsinkaan saa hoitavaa kosketusta, Jalava sanoo.

Kosketuksella ei tarvitse olla agendaa eikä sen tarvitse johtaa mihinkään, ei edes parisuhteessa. Ensimmäiseksi ei tarvitse alkaa halailla tai syleillä. Itseään voi silittää vaikkapa kämmenestä.

– Ei hypätä ensimmäisenä sinne pitkään minuutin halaukseen tai muuhun intiimimpään kosketukseen. Lähtee käsien sivelystä tai hiuspohjan hieromisesta.

