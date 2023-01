Korona jätti jälkeensä yksinäisiä senioreita – "Moni on jäänyt palaamatta harrastuksiin"

Miten vanhukset saadaan houkuteltua takaisin aktiviteettien pariin?

– Moni on jäänyt koronan jäljiltä palaamatta niihin ryhmiin ja harrastuksiin, joita on aikaisemmin ollut.

Kolikon toinen puoli on Topon mukaan se, että saako vanhus apua silloin, kun haluaisi lähteä mukaan aktiviteetteihin.

– Tässäkin on syytä muistaa, että ystävätoiminnassa on muita iäkkäitä esimerkiksi saatto- tai ulkoiluapuna.

Yksinäisyyden vaikutukset ihmiseen

– Ihminen on kuitenkin laumaeläin ja jos tuntee olevansa lauman ulkopuolella, tulee hirveän helposti erilaisia stressioireita, Strandberg kertoo.

– Jos kysytään ihmisiltä, että koetko yksinäisyyttä, niin aika moni voi vastata, että kyllä. Mutta häiritseekö se elämää? Se osuus ihmisistä, jotka kokevat jatkuvasti kuormittavaa yksinäisyyttä, on jo paljon pienempi, Päivi Topo toteaa.

Miksi juuri vanhukset ovat yksinäisiä?

– Totta kai jos on vanha, niin silloin on hyvin todennäköistä, että moni ystävä on ehtinyt jo kuolla, tai enää ei vain voida olla samalla tapaa suhteessa kuin aikaisemmin, Timo Strandberg toteaa.