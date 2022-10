ISW: Putin asettelee syntipukin viittaa Shoigun harteille, puolustusministeriötä syytetään valehtelusta duumassa

700 000 venäläistä on raporttien mukaan lähtenyt Venäjältä sen jälkeen, kun maa julisti osittaiseksi kuvaillun liikekannallepanon.

Liikekannallepanoa vastaan on myös protestoitu mielenosoituksissa kymmenissä venäläiskaupungeissa ja -kylissä.

Presidentti Vladimir Putin todennäköisesti asettelee syntipukin viittaa puolustusministeriön ja erityisesti puolustusministeri Sergei Shoigun harteille, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).