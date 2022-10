Venäläismiehet pakoilevat armeijaan joutumista kaikin keinoin: pakoon, piiloon, jalka poikki

Venäläiset lakimiehet ja oikeusavustajat kertovat, että heillä on kädet täynnä työtä palvelusikäisten miesten kanssa, jotka yrittävät etsiä keinoja välttää sotaan joutuminen.

Sotaan joutumista pakenevia miehiä on saapunut erityisesti Suomeen, Gerogiaan ja Kazakstaniin. Paenneiden määrästä on eri arvioita, mutta vähintään 200 000 venäläistä on jo jättänyt kotimaansa välttääkseen joutumasta Ukrainaan sotimaan.

Vaikka satojen tuhansien kerrotaan paenneen onnistuneesti ulkomaille, valtava määrä joutuu myös jäämään kotimaahansa ja moni on valmis turvautumaan miltei mihin tahansa keinoon, välttääkseen sotaan joutumisen.

Lakimiehillä riittää töitä

Monet, joilla ei ole ollut mahdollisuutta paeta ulkomaille, on tyytynyt piileskelemään kotimaassaan, toivoen hartaasti, ettei heitä löydetä.

Yleistä on, että miehiä rintamalle ovelta ovelle etsiville värvääjille ei yksinkertaisesti avata ovea.

Moni heistä, joilla on rahaa, on turvautunut lahjontaan. Esimerkiksi jo kolme ammattijääkiekkoilijaa on yrittänyt välttää kutsunnat tällä konstilla. Jääkiekkoilijat Vladislav Lukin, Mihail Vorobjov ja Anvar Suleimanov on kaikki tuomittu joko muhkeisiin sakkoihin tai ehdolliseen vankeuteen, koska he yrittivät lahjoa tiensä armeijaan joutumiselta.

Reutersin mukaan monet venäläiset yrittävät myös löytää myös laillisia keinoja, joilla saada kokonaan vapautus palveluksesta.

– Työskentelemme kellon ympäri, kuvailee venäläinen asianajaja Sergei Krivenko.

– Tässä liikekannallepanossa ei ole aikarajaa. Sota voi kestää kuukausia tai vuosia. Ihmiset eivät välttämättä palaa kotiin… Armeijasta lähteminen on melko lailla mahdotonta. Ainoat tavat vapautua sieltä ovat kuolema, haavoittuminen tai vankila, jos kieltäydyt.

Puolet habarovskilaisista takaisin kotiin

Kaikkia osittaisen liikekannallepanon ei pitänyt alun perinkään koskea. Liikekannallepanon piti olla osittainen ja pääprioriteetin olla sellaisissa henkilöissä, joilla on aiempaa sotilastaustaa ja koulutusta.

Pienten lasten isät, vanhukset ja kroonisesti sairaat ja opiskelijat eivät virallisen lausunnon mukaan ole kutsuttavien listalla.

Venäjän liikekannallepano on ollut sekava ja hämmentävä suoritus. Kutsuntoihin on käsketty paljon armeijaan kelpaamattomia miehiä ja jopa Vladimir Putin itse on myöntänyt julkisesti liikekannallepanon toteutuksessa olleen ongelmia.

Eilen ongelmista liikekannallepanossa saatiin räikeä esimerkki, kun Habarovskin alueen kuvernööri kertoi, että puolet alueella vasta mobilisoiduista miehistä jouduttiin lähettämään takaisin kotiin, koska he eivät täyttäneet armeijan kriteerejä.

Kriteerit venyvät

Liikkeellä on myös toisenlaisia tarinoita.

Netissä kiertää tarinoita, kuinka palvelukseen kelpaamattomia miehiä käsketään rintamalle kriteereistä piittaamatta. Krivenko kuvailee ihmisten olevan kauhuissaan.

– He eivät ymmärrä mitä tapahtuu. Armeija kutsuu kaikki ja laki sallii heidän värvätä kenet tahansa, Krivenko kertoo Reutersille.

Yksi yleinen neuvo kuuluu yksinkertaisesti: lähde pois Venäjältä.

Näin vältät armeijan -vinkit kiinnostavat

Sosiaalisessa mediassa jaetaan ja kysytään valtavasti vinkkejä siitä, kuinka rintamalle joutumisen voisi mahdollisesti välttää.

Ihmisoikeusjuristi Pavel Chikov kertoo, että hän ja hänen tiiminsä on pitänyt asiaa koskevan webinaarin 10 000 katsojalle ja hänen seuraajamääränsä Telegramissa on kolminkertaistunut kahdessa viikossa. Chikovilla on nyt sovelluksessa miltei 500 000 seuraajaa.

Itsensä vahingoittamista

Sosiaalisessa mediassa leviää myös häiritsevämpiä keinoja, joilla jotkut ovat väitetysti välttäneet rintamalle joutumisen. Reddit-sivustolla esiintyy videoita, joissa venäläismiehet väitetysti vahingoittavat itseään tahallisesti, välttääkseen sodan.

Esimerkiksi Reddit-sivustolla on video, jossa nuori venäläismies murtaa toiselta mieheltä yhteisymmärryksessä tahallisesti jalan. Videon alkuperää ei ole varmistettu riippumattomasta lähteestä.

Toisten kerrotaan menneen vielä tätäkin pidemmälle. Riippumaton venäläismedia Meduza uutisoi, 27-vuotiaan venäläisräppäri Ivan Petunin tappaneen itsensä, osittaisen liikekannallepanon takia.

Ennen kuolemaansa räppäri julkaisi videon, jossa hän sanoi: