Helsinkiläisrehtori sai tarpeekseen peukkupainajaisesta – kehotti lapsia välttämään tätä aluetta

Muuntohuume alfa-PVP:n käyttö näkyy useiden kaupunkialueiden katukuvassa yhä enemmän. Yksi käyttäjien ydinalueista on Helsingin Alppiharjun ”Piritori”.

Helsingin Kalliossa sijaitsevan Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori Petri Aarnio tuntee kaupunginosan monimuotoisuuden. Alueella päihdeongelmat ovat näkyneet katukuvassa ”aina”.

Tänä vuonna kasvanut peukkuongelma on kuitenkin uutta hänellekin. Erityisesti tilanne on pahentunut Vaasanpuistikossa, eli niin sanotulla ”Piritorilla”.

– Päädyimme siihen tulokseen, että tiedotamme tuosta Piritorin eli Vaasanpuistikon tilanteesta, Aarnio kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Aarnio lähetti vanhemmille tiedotteen, jossa ohjeistetaan vanhempia ja lapsia siitä, miten peukun käyttäjä tulisi kohdata.

– On hyvä olla tietoinen asiasta. Ei niinkään, että tarvitsisi pelätä, vaan näin me halusimme lisätä omalta osaltamme turvallisuuden tunnetta meidän pienissä soittajissamme.

Tiedotteessa kehotetaan muun muassa pitämään puhelin lähettyvillä ja pysymään rauhallisena sekavasti käyttäytyvän ihmisen läheisyydessä.

Lisäksi tiedotteessa kuvaillaan peukun käyttäjän tunnusmerkkejä. Tiedote on katsottavissa artikkelin videolta.

Vaasanpuistikkoa vältettävä

Monen lapsen "soittisreitti" kulkee Vaasanpuistikon kautta. Aarnio kehottaakin tiedotteessa lapsia kiinnittämään huomiota kulkureittiinsä musiikkiopistolle.

– Vältä Vaasanpuistikkoa. Opistolle pääsee toiselta puolen Helsinginkatua ja kadun voi ylittää taksiaseman kohdalla olevalta suojatieltä. Käytä metron muita sisäänkäyntejä, tiedotteessa sanotaan.

Vaasanpuistikko sijaitsee noin parinsadan metrin päässä musiikkiopistolta.

Aarniota huolettaa eritoten peukun käyttäjien arvaamattomuus.

– Perinteinen alkoholisti ei toimi yhtä arvaamattomasti. Huumeiden kirjon lisääntyminen aiheuttaa huolta, kun ei voi ennakoida toisen ihmisen toimintaa.

Vaikka peukku on lisännyt pelkoa ja turvattomuutta, Aarnion korviin ei ole kantautunut, että oppilaat olisivat joutuneet uhkaaviin tilanteisiin.

Aarnio on vakuuttunut, että liikkuminen alueella on edelleen turvallista.

– Aina kun liikkuu kadulla missä päin kaupunkia tahansa – missä maassa tahansa – ongelmat ovat samantyyppisiä.

"Koko yhteiskunnan ongelma"

Aarnio muistuttaa, että ongelma ei ole pelkästään musiikkiopiston tai yksittäisen kaupunginosan. Riippuvuussairauksia tulisi hänen mielestään ennaltaehkäistä Suomessa nykyistä paremmin.

– Näen, että tämä on koko yhteiskunnan ongelma. Meidän pitäisi pitää enemmän huolta toisistamme.

– Pitäisi pitää huolta, että on enemmän päihdehoitolaitoksia ennen kuin joudutaan tuollaiseen tilanteeseen, että ollaan avoimesti ostamassa tai pistämässä itseään huumetta.

Peukkuhuumeen käyttö on yleistynyt Suomessa hälyttävää vauhtia viime aikoina. Aiemmin tällä viikolla Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi kohdanneensa Espoossa peukkua käyttäneen 16-vuotiaan nuoren.

MTV Uutiset kertoi muun muassa aiemmin elokuussa Helsingin poliisin hätähuudosta, sillä peukun myötä väkivaltainen käytös poliisiakin kohtaan on lisääntynyt.

Poliisin mukaan Helsingissä peukku on korvannut perinteisempiä piristeitä huumeiden katukaupassa.