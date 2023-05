Poliisi käski purkaa Helsinkiin pystytetyn huumeiden käyttöhuoneen: "Ei ole lain mukaista mahdollisuutta antaa toiminnan jatkua"

– Huumausaineiden käyttö on ainakin toistaiseksi rikoslaissa rangaistavaksi säädetty, Rantanen toteaa.

– Poliisi on velvollinen toiminnan keskeyttämään, kun ei ole lain mukaista mahdollisuutta antaa toiminnan jatkua.

Käyttöhuoneteltta avattiin iltapäivällä

Tempauksen taustalla on turhautuminen siihen, että käyttöhuoneiden perustaminen Suomessa on edennyt niin hitaasti, kertoi yksi vapaaehtoisista Juha-Pekka Pääskysaari. Pääskysaari toimii vertaistyön asiantuntijana Sininauhasäätiössä, mutta on muiden vapaaehtoisten tavoin paikalla yksityishenkilönä.