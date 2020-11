Espoossa tuskaillaan tartuntatautitodistusten kanssa, Helsingissä ongelmaa ei ole: "Päätökset saadaan varsin nopeasti"

Tällä hetkellä Espoossa noin 300 tartuntatautitodistusta on tekemättä ja postittamatta .

MTV Uutisten tiedossa on, että myös esimerkiksi Helsingin alueella todistusten saamisessa on ainakin yksittäistapauksissa kestänyt pitkiä aikoja.

– Päätökset saadaan varsin nopeasti. Postituksessa ei pitäisi olla mitään pitkiä viiveitä. On sovittu, että päätöksen pitää olla lähetetty päätöksen saajalle seitsemän arkipäivän kuluessa, sanoo Helsingin sote-toimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtaja ja erikoislääkäri Leena Turpeinen.

Päätös pitäisi saapua vastaanottajalle viikossa

Tartuntatautitodistukseen liittyvä prosessi on monivaiheinen ja sen aikana moni asia voi mennä pieleen – ja siten myös aiheuttaa viivästystä yksittäisten todistusten lähettämisessä ja vastaanottamisessa.

Kuuntele yllä olevalta videolta, millainen prosessi on Helsingissä ja miksi juuri lasten kohdalla se on huomattavasti hitaampi.

Kevään epidemiatilanteesta oppia

Kevään pullonkauloista on otettu sittemmin opiksi ja esimerkiksi henkilöstön määrää on lisätty moninkertaisesti, sillä keväällä työntekijöitä oli ihan liian vähän työnmäärään nähden.

Myös henkilöstön perehdyttämiseen on panostettu aiempaa enemmän.

– Olemme rekrytoineet uusia jäljittäjiä eri puolelta sotea, ulkopuolelta ja meillä on myös keikkalaisia. Näiden kaikkien perehdyttäminen on iso työ.

Prosessia on tarkasteltu keväästä lähtien ja sitä on pyritty nopeuttamaan ja helpottamaan jatkuvasti.

– Alun perin meidän epidemiologisessa toiminnassamme on ollut kuusi henkilöä. Nyt siellä on jopa 130 ihmistä kerrallaan töissä – se on aivan valtava määrä.