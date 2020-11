Kiirehdittiinkö kunnille liikaa koronatukea? Monella kunnalla käsissään enemmän rahaa kuin ennen kriisiä: "Olisi voitu katsoa rauhassa, kuinka moni tarvitsee ja kuinka paljon"

– Ei siitä olisi ollut nyt miinuskoroilla haittaa, että kunnat olisivat ottaneet miljardin enemmän lainaa. Kun olisi viestitetty tarkkaan, että te saatte ne rahat, tämä on lyhytaikainen vippi.

Karhunen muistuttaa, ettei yksikään kunta ryve rahassa, sillä edellisillä hallituskausilla valtionosuuksia on kunnilta niistetty miljardeilla. Jos rahaa on nyt käsissä aiempaa enemmän, Karhusen mukaan sitä on mahdollista sijoittaa myös aiemmin sivuutettuihin hankkeisiin, kuten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.