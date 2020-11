Etkö ole saanut todistusta koronatartunnasta tai karanteenista? Syitä viivästyksen taustalla voi olla useita

MTV Uutisten tiedossa on, että ainakin Helsingin, Espoon sekä Keravan alueella tartuntatautitodistusten saamisessa on kestänyt joissakin tapauksissa kohtuuttomankin pitkiä aikoja. Helsingin ja Keravan osalta tiedossa on yksittäisiä tapauksia. Espoossa, todistusten lähettämisessä on tällä hetkellä huomattava viive ja todistuksia on kaupungin mukaan tekemättä satoja.