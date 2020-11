Koronatodistuksen saamisessa voi kestää jopa viikkoja ruuhkan vuoksi – Espoossa 300 todistusta odottaa tekijäänsä, tässä syy

MTV Uutisten tiedossa on, että ainakin Helsingin , Espoon sekä Keravan alueella niin sanottujen koronatodistusten saamisessa on kestänyt pitkiä aikoja, ainakin yksittäistapauksissa.

Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahnin mukaan Espoossa on ollut viimeisen kuukauden aikana paljon altistumisia, jolloin päätöksiä karanteeniin tai eristykseen asettamisesta on tullut tehtäväksi paljon – ihan ruuhkaksi asti.

– Tällä hetkellä meillä on noin 300 todistusta tekemättä ja postittamatta. Viivettä on, Svahn toteaa.

Kauanko suman purkamisessa menee?

– Tällä hetkellä haasteena on se, että meillä on monta resurssia vievää asiaa. Ja meidän täytyy miettiä, missä kiireellisyysaste menee.

Epidemiatilanne pakottaa priorisoimaan

Todistusta odottavaa ei infota henkilökohtaisesti viiveestä

– Todistus on toki tärkeää saada postiin, mutta tässä epidemian vaiheessa on vielä tärkeämpää saada altistuneet tietoisiksi siitä, että hän on altistunut ja hänen on siirryttävä karanteeniin.