Koronaepidemian etulinjassa taistelevan ensihoitajan arki: Perustarvikkeet loppu, jaksaminen kortilla ja pahimmillaan puolet ambulansseista poissa rivistä – ”Suomi yllätettiin housut kintuissa”

MTV Uutiset haastatteli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUSissa työskentelevää ensihoitajaa. Ensihoitaja esiintyy jutussa nimettömänä, koska häntä ja muita hoitajia on kielletty keskustelemasta median kanssa.

– Rehellinen mielipiteeni on, että Suomi yllätettiin housut kintuissa, ensihoitaja sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka nyt eletään vasta pandemian alkuaikoja ja varmistettuja tapauksia on Suomessa verrattain vähän esimerkiksi Espanjaan ja Italiaan tai vaikka naapurimaa Ruotsiin nähden, on tarvikkeista jo nyt pulaa.

– On hälyttävä tilanne, että ensilinjassa alkaa olla tavara jo loppu. Oy Suomi AB:lla ei ollut ymmärrystä hankkia varautumisvarastoa. Toivottavasti tästä opitaan. Nyt valmius ja reagointi on ollut lapsenkengissä, hoitaja arvioi.

Nyt käsidesipurkkeja ei saa heittää pois, vaan ne pitää täyttää kanistereista.

– Tällä hetkellä pitää miettiä, missä tilanteessa on tarve käyttää hengityssuojaimia. Suojaessut saatiin käyttöön vasta eilen (maanantaina), ja tilanne on ollut jo kaksi viikkoa akuutisti päällä, ensihoitaja harmittelee.

Ensihoitajan mukaan tilanne on samankaltainen laajasti HUSin toimialueella.

Maanantaina Suomi avasi huoltovarmuusvarastot. Asiasta kertoi Ylen A-studiossa ministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee.

Varastoista löytyy Sillanaukeen mukaan muun muassa miljoonia kirurgisia suojaimia, maskeja ja satojatuhansia hengityssuojaimia. Niitä odotellaan nyt kuumeisesti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Koronapesut pitävät ambulanssit parkissa

Kun ensihoitaja kohtaa potilaan, jonka oireet – korkea kuume, kurkkukipu, yskä, päänsärky – täsmäävät koronavirukseen, toimitaan tietyn protokollan mukaisesti.

Potilaille pitäisi ohjesäännön mukaan pukea hanskat ja hengityssuojat. Selvää kuitenkin on, että jos potilaalle annetaan vaikka happihoitoa hänen kotonaan, menee potilaan terveys varatoimenpiteiden edelle.

Jos on syytä epäillä koronavirusta, pestään ambulanssi erityisen tarkasti. Aikaa koronapesuun menee noin puolitoista tuntia.

– Se syö päivittäisvalmiutta raskaalla kädellä. Yhden työvuoron (24h) aikana ambulanssi jouduttiin pesemään seitsemän kertaa, ensihoitaja kertoo.

Vaikka ambulanssia pestäisiin, sitä ei saa laittaa ei-hälytettävissä tilaan.

– Se on erikseen kielletty. Jälkikäteen ei voida sanoa, kuinka paljon pesujen vuoksi autot ovat olleet poissa käytöstä. Näin ollen ei voida sanoa, ettei palvelua pystytty tuottamaan. Se on suoraan sanoen peliliike, ensihoitaja paljastaa.

– Palvelua tuotetaan, mutta kukaan ei tiedä, että välillä ollaan vähän vajaalla jatkuvien pesujen takia, esihoitaja kertoo.

Koronaviruspesujen vuoksi kymmenestä ensihoitajayksiköstä pahimmillaan puolet on ollut yhtä aikaa pesussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

”Ei tämä tule helpottumaan”

MTV Uutisten haastatteleman ensihoitajan mukaan kova kuormitus alkaa näkyä jo nyt.

– Sairaspoissaolot ovat kasvusuunnassa. Tällä hetkellä työnantaja kysyy, ketkä haluavat vapaaehtoisesti perua vuosilomansa. Kesälomat alkavat pyöriä toukokuun alussa, ensihoitaja sanoo.

Valmiuslain perusteella terveydenhoidon henkilökunnan vuosilomat voidaan perua määräyksellä.

– Koronavirus tuo henkistä ylimääräistä kuormaa työhön, jossa muutenkin kohdataan potilasmateriaalia, jota suurin osa kansasta ei näe kauhuelokuvissakaan, ensihoitaja toteaa.

Vielä väsy ei ole sillä tasolla, että se olisi vaarallista työn tekemisen kannalta.

– Jos tämä pitkittyy ja pahentuu ja pitää tulla vapailta töihin, kun lomiakin vielä perutaan, niin kyllä se tulee aiheuttamaan ongelmia jaksamisen kanssa. Ei ole olemassa sellaista henkilöresurssia työmarkkinoilla, joka voidaan rekrytoida töihin, ensihoitaja muistuttaa.

Vaikka eletään epidemia-ajan noususuhdannetta, ei kukaan tiedä miten ensi viikolla toimitaan.

– Alkaa näkyä ensimmäisiä merkkejä siitä, että asiat huolettavat. Porukka on takakireänä. Me ollaan kaikki ammattilaisia ja jokainen meistä ymmärtää, että pandemian huippu on vasta reilun kuukauden päästä. Ei tämä tule helpottumaan, ensihoitaja pelkää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

THL:n antoi viimeisimmän arvionsa koronavirusepidemian kestosta Suomessa viime viikolla. THL arvioi, että tartuntojen määrä tulee kasvamaan vielä yhdeksän viikkoa.

”Ottakaa ohjeet vakavasti”

Lappiin suuntaavia suomalaisia ja Hertsi-ostoskeskuksen avajaisiin jonottaneita ihmisiä katsellessaan MTV Uutisten haastattelema ensihoitaja on ollut ihmeissään.

– Se on surullista, miten tyhmiä me olemme. Ihmiset eivät vain ymmärrä, enkä tiedä miksi he eivät ymmärrä. Meillä on hirveän varoittava esimerkki Italiasta. Ihmiset vähät välittivät ohjeista, ja ohjeet olivat ympäripyöreitä, ensihoitaja sanoo.

Italiassa koronavirukseen on kuollut yli 6000 ihmistä ja liki 64 000:lla on varmistettu tartunta. Maan terveydenhuoltojärjestelmä on aivan äärirajoilla.

Suomalaisille ensihoitajalla on selkeä viesti.