Markus jonotti koronatestiin pääsyä 3,5 tuntia tunkkaisessa tilassa kymmenien oireisten kanssa – terveysjohtaja: Varauduimme, mutta testauskysynnän moninkertaistuminen yllätti täysin

Enemmän testejä päivässä kuin kesän alussa viikossa

Turvaväleistä huolehtimista mies piti lähes mahdottomana. Uloskaan ei voinut lähteä, koska piti seurata, ettei oma vuoronumero karkaa. Osa jonottajista ohjattiinkin Oulun yliopistollisen sairaalan testauspisteellä virka-ajan umpeuduttua kello 16. Johtaja Mäkitalon mukaan testauspisteillä on alkuviikosta paiskittu ylitöitä vähintään kello 18:aan.

– Vaikka ruuhkaa on ja negatiivista palautetta tulee, meidän henkilökunta ansaitsee kaiken tuen ja arvostuksen, että siellä venytään ja tehdään hartiavoimin töitä, Mäkitalo kiittelee.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Kortelaisen mukaan kansalaisten koronanäytteenoton tarve kasvoi hyvin yhtäkkisesti viime viikon lopulla jopa monikymmenkertaiseksi. Oulun Mäkitalo ei näin suurta kasvua vahvista, mutta tarkkojenkin lukujen valossa muutos on ollut hurja.

Kaksi ruuhkaista keskusta saavat pian apua

– Erilaisia hengitystieoireita levittäviä viruksia on liikkeellä. Kun lomat loppuivat ja koulut alkoivat, on tarve selvittää sitä, onko korona vai ei.

Vielä tällä viikolla hengitystieoireisten ja infektio-oireisten hoito on keskitettynä kahteen hyvinvointikeskukseen (Kontinkangas ja Haukipudas). Ensi viikolla Oulussa aloittaa ensimmäinen julkisen puolen drive in -koronatestipaikka, Mäkitalon mukaan suunnitelmissa on toinenkin vastaava.