Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Koirat purkivat energiaansa polskimalla
0:49Berliiniläinen maauimala avasi ovensa koirille. Katso videolta, kuinka riemukas tunnelma uimalassa oli!
Taloyhtiötä Saksassa piinannut "nuorisoporukka" olikin etana
Ovikellon soittelija oli melkoinen yllätys.Shutterstock
Saksalaisnaapurustoa ei piinannut nuorisoporukka, vaan luonto. Bavarialaiskerrostalon ovikelloa rimputteli keskellä yötä ihmiskiusaajan sijaan etana.
Linnut pelastettiin salakuljettajien kynsistä
0:43Amsterdamin lentokentän tullivirkailijat hämmästyivät, kun Islannista saapuneiden matkustajien tavaroista löytyi linnunmunia. Lintujen matka päättyi onnellisesti. Katso video!
Brittimies näyttää, miten kiertotalouden voi viedä todella pitkälle
1:53Brittimiehen tohvelit on tehty pölystä. Mies yllättyi itsekin tekeleestään. Katso videolta, mistä on kyse!
Hannun pihalle ilmestyi yksivärinen "sateenkaari"
Lukijoiden luontokuvista Hannun lähettämä kuva herätti meteorologi Jenna Salmisen huomion.
– Se on sumukaari eli fogbow.
Mistä on kyse?
Helsingin Vallila on maailman yhdeksänneksi coolein kaupunginosa
Time Out -brittijulkaisu arvioi maailman kaupunginosia ja listasi Helsingin Vallilan sijalle yhdeksän.
Mootilda-lehmän pakomatkalla oli onnellinen loppu
0:47Yhdysvaltojen Arizonassa teurastamosta paenneen Mootildan tarina tavoitti eläinsuojelijan, ja lehmän tarinalla oli onnellinen loppu. Katso video!
