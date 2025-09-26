Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

0:49 Berliiniläinen maauimala avasi ovensa koirille. Katso videolta, kuinka riemukas tunnelma uimalassa oli!

Ovikellon soittelija oli melkoinen yllätys.Shutterstock

Saksalaisnaapurustoa ei piinannut nuorisoporukka, vaan luonto. Bavarialaiskerrostalon ovikelloa rimputteli keskellä yötä ihmiskiusaajan sijaan etana.

0:43 Amsterdamin lentokentän tullivirkailijat hämmästyivät, kun Islannista saapuneiden matkustajien tavaroista löytyi linnunmunia. Lintujen matka päättyi onnellisesti. Katso video!

1:53 Brittimiehen tohvelit on tehty pölystä. Mies yllättyi itsekin tekeleestään. Katso videolta, mistä on kyse!

Lukijoiden luontokuvista Hannun lähettämä kuva herätti meteorologi Jenna Salmisen huomion.

– Se on sumukaari eli fogbow.

Mistä on kyse?

Time Out -brittijulkaisu arvioi maailman kaupunginosia ja listasi Helsingin Vallilan sijalle yhdeksän.

0:47 Yhdysvaltojen Arizonassa teurastamosta paenneen Mootildan tarina tavoitti eläinsuojelijan, ja lehmän tarinalla oli onnellinen loppu. Katso video!

