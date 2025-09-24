Marko Anttilaa voinee tituleerata parhaillaan käynnissä olevan TTK-kauden yllättäjäksi. Kiekkoleijona yllättyi itsekin taidoistaan.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa parhaillaan tähtiparina kisaavat Marko Anttila ja Kia Lehmuskoski saapuivat yhdessä Roosa nauhan lanseeraustilaisuuteen torstaina 18. syyskuuta.

TTK:ssa tanssitaan tänäkin syksynä hyvän puolesta Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -hyväntekeväisyyslähetyksen merkeissä. Roosa nauha -lähetys nähdään suorana MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa 26. päivä lokakuuta.

Hyväntekeväisyyslähetyksessä tanssiminen olisi iso asia Anttilalle.

– Toivottavasti pääsemme sinne asti. Se on varmasti tunteikas lähetys, olisi hienoa päästä esiintymään siellä, hän sanoi.

Tähtiopettajana Lehmuskoskella on jo kokemusta aiempien vuosien Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksistä. Hyväntekeväisyyslähetyksissä esiintyminen on tuntunut hänestä tärkeältä.

– Olen kokenut sen olevan tosi iso kunnia. Ne lähetykset ovat loppupeleissä aika rankkoja, eikä se aina ole välttämättä helpointa, hän sanoi.

– Vaikka se on rankkaa ja välillä myös surullista, niin minusta on todella tärkeää ja ihanaa saada tanssia hyvän asian puolesta, hän jatkoi.

Anttilaa voinee tituleerata parhaillaan käynnissä olevan TTK-kauden yllättäjäksi. Hänen ja Lehmuskosken debyyttitanssi löi sekä tuomariston että katsojat ällikällä kauden ensimmäisessä suorassa lähetyksessä ja sai tuomaristolta ylistävää palautetta sekä 19 pistettä.

Kauden toisesta tanssistaan tähtipari sai 15 pistettä ja kolmannesta 21.

Anttila kertoi, että omat tanssitaidot yllättivät myös hänet.

– Tanssitaustani oli nolla ja siitä lähdettiin. Ehkä ihmisten yllättyneisyys johtuu myös osin siitä, että ei minulla ollut oikein minkäänlaista tanssitaustaa. Kiva, jos on jonkun silmää miellyttänyt. Itse ainakin nautin työnteosta ja esiintymisestä. Tähän asti on ollut tosi mukavaa. Yritetään pitää taso yllä, hän sanoi.

3:33 Tältä näytti Marko Anttilan TTK-debyytti