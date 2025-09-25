Laulaja Rihannan ja räppäri Asap Rockyn kolmas lapsi on syntynyt.

Laulaja Rihanna on synnyttänyt kolmannen lapsensa. Hänen ja räppäri Asap Rockyn tytär sai nimekseen Rocki Irish Mayers.

Laulaja itse julkaisi kuvan perheen uudesta jäsenestä virallisella Instagram-tilillään. Päivityksen mukaan lapsi on syntynyt 13. syyskuuta.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää: Asap Rocky saattoi paljastaa veikeällä tavalla hänen ja Rihannan kolmannen lapsen sukupuolen

Rihannan ja Asap Rockyn pojat Riot ja RZA syntyivät vuosina 2023 ja 2022.

Rihanna paljasti raskautensa heinäkuussa. Hän saapui vuotuiseen Met-gaalaan näyttävässä, Marc Jacobsin suunnittelemassa asussa, joka paljasti hänen pyöristyneen vatsansa.

Rihannan Marc Jacobs -asu paljasti hänen raskausvatsansa.