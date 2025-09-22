Kerrostaloa piinannut etana pääsi varoituksella.
Saksalaisnaapurustoa ei piinannut nuorisoporukka, vaan luonto. Bavarialaiskerrostalon ovikelloa rimputteli keskellä yötä ihmiskiusaajan sijaan etana, kertoo UPI.
Asukkaat ottivat yhteyttä poliisiin, koska taloyhtiön ovikelloa soiteltiin toistuvasti keskellä yötä. Soittelijat eivät laukaisseet liiketunnistinkameraa, eikä heitä siis saatu kuviin.
Pimpottelu alkoi noin puoli yhdeltä yöllä. Epäilykset kohdistuivat paikalliseen nuorisoon.
Ryömivä etana soitteli kelloja
Virkavalta tutki asiaa.
Syyllinen löytyi nopeasti: kyseessä oli etana, joka ryömi ovikellotaulun yli. Limainen yövieras laukaisi matkallaan useita kelloja.
– Etana istui yhden nimilaatan päällä. Saatoimme jopa nähdä limavanan, jonka se jätti liukuessaan sensoreiden yli, asukas kuvasi Bild-lehdelle.
Etana pääsi UPI:n mukaan pälkähästä pelkällä varoituksella. Poliisi toimitti otuksen läheiselle nurmialueelle.
