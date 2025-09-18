Cardi B odottaa hänen Stefon Diggsin ensimmäistä yhteistä lasta.

Yhdysvaltalainen rap-artisti Cardi B odottaa neljättä lastaan. Hän kertoi raskausuutisesta CBS Mornings -ohjelman haastattelussa keskiviikkona.

Kyseessä on Cardi B:n ja hänen miesystävänsä, NFL-pelaaja Stefon Diggsin ensimmäinen yhteinen lapsi. Räppäri kertoi, että vauvan on määrä syntyä ennen helmikuuta, jolloin hän aloittaa Little Miss Drama -areenakiertueensa.

Cardi B kertoi olevansa onnellinen ja innoissaan tasapainoillessaan musiikin ja perhe-elämän välillä. Hän julkaisee uuden Am I The Drama? -nimeä kantavan albumin perjantaina 19. syyskuuta.

– Minusta tuntuu, että olen hyvässä tilanteessa. Tunnen itseni erittäin vahvaksi. Tunnen itseni erittäin voimakkaaksi tehdessäni töitä. Teen kaiken tämän työn samalla, kun olen raskaana. Minä ja mieheni, me tuemme toisiamme hyvin, hän sanoi haastattelussa.

Cardi B:llä on entuudestaa kolme lasta ex-puolisonsa, rap-artisti Offsetin kanssa. Cardi B kertoi joulukuussa 2023 olevansa sinkku, ja hän haki avioeroa Offsetista viime vuoden elokuussa.