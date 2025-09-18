Kimalaisten koulutus vaatii tutkijalta pitkäjänteisyyttä, mutta ne voivat oppia pyörittämään palloa, tekemään keskenään yhteistyötä ja jopa käyttämään työkaluja.

Vanhempi erikoistutkija ja eläinekologian dosentti Olli Loukola on tutkinut kimalaisia jo kymmenen vuoden ajan.

Loukola on kiinnostunut eläinten älykkyydestä ja sosiaalisesta oppimisesta. Hän on tutkimusryhmässä keskittynyt muun muassa kimalaisten, lintujen ja oravien ongelmanratkaisukykyyn ja siihen, miten eri ympäristötekijät vaikuttavat niiden älykkyyteen.

Kimalaisten kyky oppia on hämmästyttänyt tutkijaa vuosien varrella.

– Ensimmäinen kimalainen, joka oppi pyörittämään palloa, niin olihan se aika pärisyttävä kokemus, Loukola sanoo MTV Huomenta Suomen haastattelussa.

Kimalaisten koulutus vaatii pitkää pinnaa

Loukolan mukaan kimalaiset voivat oppia jopa käyttämään työkaluja ja tekemään yhteistyötä keskenään.

– Ne ymmärtävät fysiikkaa sen verran, että oppivat käyttämään palloa ikään kuin työkaluna. Kimalaiset oppivat yhdistelemään melkein mitä tahansa palkintoon, Loukola kertoo.

Kimalaisten aivot ovat vain seesaminsiemenen kokoiset, joten niiden muisti ei ole kovin pitkäkestoinen.

Niiden koulutus vaatiikin tutkijalta pitkäjänteisyyttä.

– Se (opittu) unohtuu, mikäli et koko ajan toista treenausta. Ne unohtavat sen (opitun) muutamassa päivässä ja koulutuksen joutuu aloittamaan aina alusta, Loukola kertoo.

Totta se on, kimalaiset osaavat jalkapalloilla! Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta Beemu Pukin ja Zlatan Beebrahimovicin taidonnäyte!

