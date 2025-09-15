Brent Chapman kertoo leikkauksen antaneen hänelle mahdollisuuden elää uudelleen.

Kanadalainen Brent Chapman menetti CNN:n mukaan näkönsä lähes kokonaan 13-vuotiaana saatuaan vakavan allergisen reaktion ibuprofeenista.

Reaktio johti Stevens-Johnsonin oireyhtymään, joka on harvinainen, mutta hengenvaaralliseen lääkeaineyliherkkyys. Se poltti suuria osia hänen kehostaan ja vaurioitti pysyvästi hänen silmiään. Chapman menetti vasemman silmän kokonaan ja oikea silmä jäi lähes sokeaksi.

Viimeisten 20 vuoden aikana 34-vuotiaalle Chapmanille on tehty lähes 50 silmäleikkausta, jotka ovat olleet suurimmaksi osaksi sarveiskalvonsiirtoja ja joista ei ole ollut apua.

Viimeinen toivo

Ratkaiseva muutos tuli vuonna 2024, kun Chapmanille tehtiin harvinainen leikkaus, josta käytetään englannin kielessä osteo-odonto-keratoprosthesis -nimeä. Toimenpiteessä hyödynnetään potilaan omaa kulmahammasta ja leukaluuta, johon porataan optinen linssi. Rakennelma istutetaan ensin poskeen, jotta kudos voi kasvaa sen ympärille. Myöhemmin se siirretään silmään korvaamaan vaurioitunut sarveiskalvo.

Toimenpide kestää yli 12 tuntia ja toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vain harvat asiantuntijat maailmassa pystyvät tekemään leikkauksen.

Chapmanin hampaasta rakennettu linssi siirrettiin hänen silmäänsä kesäkuussa, ja elokuussa viimeistelyleikkauksessa linssi suoristettiin. Elokuun 13. päivänä hän sai silmälasit ja saavutti lähes normaalin näkökyvyn.

Ensimmäinen katsekontakti 20 vuoteen

Ensimmäinen asia, jonka Chapman näki vuosien jälkeen, oli kaupungin siluetti kirurginsa 16. kerroksen toimiston ikkunasta.

– Se oli täysin epätodellista. Näin maailman uudelleen, kuten liikettä, valoa ja ihmisiä. Kaiken sen, mikä oli jäänyt minulta piiloon, hän kertoo.

Erityisen koskettavaa oli, kun hän sai ensimmäisen katsekontaktinsa lääkärinsä kanssa. Se oli ensimmäinen katsekontakti kehenkään yli kahteenkymmeneen vuoteen.

– Olen nyt pystynyt unelmoimaan, tekemään suunnitelmia ja katsomaan tulevaisuuteen ilman pelkoa, että joudun taas hätäleikkaukseen.

Chapman aikoo palata työhönsä hierojana ja matkustaa. Japani on matkakohteista listan kärjessä. Ennen kaikkea hän aikoo nauttia elämästä, jota sokeus oli rajoittanut vuosikymmenten ajan.