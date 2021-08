Jatkuivatko vaivat koronan jälkeen? "Long covidiin" on liitetty yli 50 oiretta – tässä tyypillisimmät

Pitkäkestoinen koronatauti voi seurata oireettomastakin taudista Pitkäkestoinen koronatauti, englanniksi long covid, voi seurata lieväoireisesta tai oireettomastakin koronatataudista.

Yleisimpiä oireita ovat uupumus, päänsärky, tarkkaavaisuushäiriöt, hiustenlähtö ja hengitysvaikeudet. Mikä tahansa elin voi kuitenkin olla taudin kohteena.

Pitkittyneitä koronaoireita tavataan kaiken ikäisillä. Naisilla riski on korkeampi. Muita riskitekijöitä ovat muun muassa krooninen keuhkosairaus, diabetes ja ylipaino.

Tutkimuksia on tehty ja tehdään paraikaa lisätiedon saamiseksi. Suomessa muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on käynnistänyt tutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää esimerkiksi taudin yleisyyttä sekä rokotusten vaikutusta siihen.