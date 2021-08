Kyselytutkimus selvitti, kuinka moni suomalainen on kilpailuttanut asuntolainansa – ikäryhmissä eroja: "Koetaan työlääksi"

– Nuoremmassa ikäryhmässä on usein nuoria pareja, jotka ostavat ensimmäistä yhteistä kotia. Molemmilla monesti voi olla eri pankki ja silloin lainojen kilpailutus molempien pankeista on luontevaa. Myös näille ikäryhmille digitaalisten palveluiden käyttö on luontevampaa ja siten kilpailuttaminen on helpompaa, JM Suomen myyntipäällikkö asuntomyynnistä Liisa Nuutinen analysoi tulosta tiedotteessa.