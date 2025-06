VM suosittaa hallitukselle noin miljardin pikaista sopeuttamista – puolustusmenot ja epävarmuus painavat

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen paljastaa tänään julkaistussa kolumnissaan, että tällä vaalikaudella olisi vielä sopeutettava 1 miljardi lisää. Talous ei ole lähtenyt vielä toivotulla tavalla kasvuun.

Taloudellisesti heikot ajat ovat jatkuneet Suomessa ennustettua pidempään. Tämän takia julkisen talouden sopeuttamista on lisättävä jo tämän vaalikauden aikana.

Hallitus on jo päättänyt 9 miljardin euron sopeutuksista, mutta lisää tarvitaan yhä, jotta Suomen velkasuhde saadaan taittumaan.

Velkasuhteen taittaminen on yksi pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen keskeisistä tavoitteista, jonka saavuttamiseksi hallitus on todennäköisesti valmis tekemään lisäsopeutuksia. Luvassa on siis lisää leikkauksia ja mahdollisesti myös veronkorotuksia.

– Kuluvalle vaalikaudelle suositeltava lisäsopeutustoimien mittaluokka on noin 1 miljardia euroa, jonka jälkeen seuraavalla vaalikaudella velkakäyrän taittaminen alaspäin edellyttäisi mittaluokaltaan noin 5–9 miljardin euron julkisen talouden lisävahvistamistoimia, kun otetaan huomioon muun muassa EU:n finanssipoliittiset säännöt, kirjoittaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen valtiovarainministeriön kolumnissa.

Taloutta rasittavat nyt hidas kasvuvauhti sekä kasvavat puolustus- ja korkomenot. Aiemmin otetun velkakuorman korkomenot ovat useita miljardeja euroja.

”Helppoa ei tule olemaan”

Seuraavan hallituskauden sopeutus-urakan tarkka koko riippuu paljon siitä, miten yleinen taloustilanne kehittyy.

– Mittakaava (seuraavalle hallituskaudelle) riippuu muun muassa puolustusmenojen kasvuvauhdista ja velanhoitomenojen kehityksestä sekä talouskasvusta eli paljolti siitä, kuinka hyvin Suomen talous, meidän yrityssektorimme, työntekijämme ja kuluttajamme sopeutuvat uuteen tilanteeseen ja luottavat pärjäämiseensä. Helppoa ei tule olemaan, mutta tulevaisuuden eteen kannattaa tehdä työtä, Majanen kirjoittaa.

Talouden epävarmuutta aiheuttaa vielä erityisesti kauppasodan uhka. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump voi koventaa tulleja, jos käynnissä olevat kauppaneuvottelut EU:n kanssa epäonnistuvat.

Kauppaneuvotteluista odotetaan ratkaisuja vielä kesän aikana.