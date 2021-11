Asiantuntija kertoo, miten jokainen voi säästää sähkölaskussa – "Osuus on huomattava"

Sähkön hinta on ollut jyrkässä nousussa keväästä lähtien ja se näkyy myös kuluttajan kukkarossa. Sähkön hinnan nousun taustalla on lukuisia syitä. Motiva Oy:n asiantuntijan Päivi Suur-Uskin mukaan olennaisin tekijä on fossiilisten polttoaineiden hinnan nousu. Sähkön tuotannon kallistuminen siirtyy kuluttajalle.