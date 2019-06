Haluatko panna rahasi poikimaan? Sijoitimme kolmen kuvitteellisen henkilön rahat – tällaisia neuvoja pankit antoivat

Tiedot selvitetään ennen sijoittamista

Pankeilla on velvoite täyttää selonottovelvollisuus ennen sijoitusneuvonnan antamista. Selonottovelvollisuus tarkoittaa, että pankin tulee selvittää huolellisesti säästämiseen ja sijoittamiseen vaikuttavat tekijät ennen sijoitusneuvon antamista.

Esimerkkihenkilöt ja heidän tulonsa:

Näin eri pankit arvioivat henkilöitä



– Riitalla on työelämää takana jo yli 20 vuotta. Toisaalta eläkkeelle jääntiinkin on vielä aikaa melkeinpä vastaavan verran aikaa, OP Helsingin varallisuudenhoidosta vastaava johtaja Markus Malviniemi pohtii.

Riitalle voitaisiin siis tehdä pitkäaikaisia sijoituksia, sanoo Laakkonen Säästöpankista. Riitan taloudellinen tilanne on sanalla sanoen erinomainen, ja talous kestäisi todennäköisesti hyvin epävarmuutta sijoitusten arvon kehityksestä.

Sijoittajana Riitta on kuitenkin varovainen: vaikka hän voisi tehdä riskialttiimpia sijoituksia, jotka lupaavat suurempaa tuottoa, se ei välttämättä sovi juuri hänelle.

– Tärkeintä on tehdä sijoituksia juuri henkilökohtaisen riskinsietokyvyn pohjalta. Pohdintaa itsestä sijoittajana voi tehdä jo ennen pankin asiantuntijan tapaamista, mutta sen voi hyvin säästää myös yhdessä asiantuntijan kanssa tehtäväksi tapaamisessa pankin työvälineitä käyttäen, Laakkonen sanoo.

Nordean sijoitustuotejohtaja Tanja Erosen mukaan Riitta on selvästi varovainen sijoittaja. Hänelle voisi Erosen mukaan sopia varovaisin sijoitussalkku, jossa on maksimissaan 10 prosenttia osakkeita ja niiden lisäksi korkosijoituksia . Tapaamisessa Eronen kuitenkin kehottaisi Riittaa miettimään, miltä tuntuisi sijoittaa salkkuun, joka sijoittaa 25 prosenttia rahoista osakkeisiin.

– Nykyiset tuotto-odotukset korkopuolella ovat alhaiset. 25 prosentin osakepaino on vielä maltillinen, Eronen sanoo.

– Riskinsietokartoitus ei ole pelkästään sitä, että "minä olen varovainen sijoittaja", vaan myös sitä, paljonko haluaa saada tuottoa. Ihminen voi olettaa, että on todella varovainen, mutta kun hän ymmärtää, että korot ovat nyt niin matalat, että realistisesti pieniriskiseltä sijoitukselta voi odottaa reilun prosentin tuottoa, hän voi yllättäen ottaakin enemmän riskiä.

Miten sijoittaisit Riitan rahat?



– Oletan, että kaikki profiilit sijoittavat siksi, että eläkkeellä olisi enemmän varoja käytettävissä. Laskelmien oletettu eläkeikä on 65 vuotta, hän sanoo.

Malviniemen mukaan Riitan säästötilillä on liikaa varoja alhaisella korolla. Tilin varoista 15 000 euroa voisi sijoittaa, samoin kulujen jälkeen palkasta jäävän rahan.

– Riitta ei seuraa sijoituksiaan, joten hänelle sopisi hyvin perussijoituskohteeksi kansainvälisesti eri omaisuusluokkiin hajauttava aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto . Rahaston osakepainon pitäisi olla alhainen, sillä Riitan riskisietokyky on alhainen, Malviniemi kuvaa.

– Lisäksi Riitta voisi sijoittaa joko kiinteistörahastoon tai metsärahastoon . Näissä riski on maltillinen ja hajautushyöty kasvaa. Riitan kannattaa jatkaa asuntolainan lyhentämistä nykyisen suunnitelman mukaisesti. Lainaa ei kannata maksaa liian nopeasti takaisin pankille, koska korkotaso on hyvin matala, hän jatkaa.

Koska Riitta ei ole erityisen kiinnostunut sijoittamisesta ja hänen on mahdollista sijoittaa kuukausittain, Senior Strategist Tuukka Kemppainen Danske Bankista suosittelisi digitaalista varainhoitopalvelua, jossa sijoitussuunnitelma tehdään digitaalisesti.

– Säästötilille jätetään 6 000 euroa, 14 000 euroa sijoitetaan heti ja kuukausittain aletaan säästää ylijäävää rahaa. Pieni tuotto-odotus, pieni riski. Valintani Riitalle on rahasto, joka sijoittaa kustannustehokkaasti toisten rahastojen ja pörssinoteerattujen indeksiosuusrahastojen eli ETF:ien kautta sekä joukkolainoihin että osakkeisiin. Joukkolainojen osuus olisi 90 prosenttia ja osakkeiden osuus 10 prosenttia, Kemppainen sanoo.

– Riitalla on käteissäästöjä reilut 20 000 euroa. Esimerkki ei kerro Riitan tuloja, mutta koska hänellä jää palkan jälkeen 1 700 euroa kuukaudessa, jäänee Riitalla säästöistä vähintään 14 000 euroa kerralla sijoitettavaksi, Laakkonen sanoo.

Nordean Tanja Erosen mukaan Riitta voisi ostaa rahastoa, jossa suurin osa sijoituksista on yritysten joukkolainoja . Mukana voi olla myös valtion joukkolainoja .

Eini, 32



On hyvä, jos säästämistavoitteita on lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille.

– Pohtiessaan säästämisen ja sijoittamisen tavoitteita Einillä korostuu sijoittamisen tavoitteiden aikajänteiden miettiminen. Hänellä on varsin vähän asuntolainaa ja merkittävästi säästövaraa, joten muutaman vuoden sisällä säästäminen voi kasvaa selvästi, mikäli esimerkiksi uudelle asuntolainalle ei ole tarvetta, Laakkonen sanoo.

Laakkosen mukaan on hyvä, jos säästämistavoitteita on lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Einin pitkän aikavälin tavoitteena voi olla esimerkiksi eläkeajan toimeentulon turvaaminen, keskipitkän aikavälin tavoitteena auton vaihto tai isomman asunnon hankkiminen. Lyhyelle ajalle Eini voisi suunnitella lomamatkaa.

– Einillä on eläkeikään aikaa 33 vuotta. Säästötilillä voisi yllättäviä menoja varten olla 2000 euroa. Kerrostaloasumisessa kulut ovat kohtuullisesti ennakoitavissa. Lainaa ei kannata maksaa liian nopeasti takaisin pankille, koska korkotaso on hyvin matala, OP Helsingin Markus Malviniemi sanoo.

– Kun asiakas tulee henkilökohtaiseen neuvontaan, ratkaisuissa hinnoitellaan myös neuvonta. Suosittelisin digitaalista neuvontaa, jossa kysytään samat teemat kuin neuvoja sijoittajaa profiloidessaan kysyisi, ja poimitaan tietoa verkkopankissa. Neuvonta esimerkiksi kartoittaa, ettei asiakkaalla ole kulutusluottoja, ja jos on, se ehdottaa maksamaan ne ensin pois.

Miten sijoittaisit Einin rahat?



– Eini voisi harkita lyhyelle ja keskipitkälle aikavälille esimerkiksi säännöllistä rahastosäästämistä matalakuluiseen, hänelle sopivan riskiprofiilin yhdistelmärahastoon . Pidemmälle aikavälille myös vakuutussijoitus voi olla järkevä ratkaisu, varsinkin kun Eini on valmis ottamaan riskiä, jolloin myös sijoitusten muutostarve voi tulla todennäköisemmin, Laakkonen sanoo.

– Einillä on käteissäästöjä reilu 12 000 euroa ja 1 000 euron kuukausittainen säästövara. Myös Einillä jäänee kahden kuukauden nettotulovarauksen jälkeen noin 6 000 euroa kerralla sijoitettavaksi, hän jatkaa.

"Jos ihmiselle oikeasti jäisi kulujen jälkeen pakasta käyttöön tuhat euroa, se on suuri summa."

Tuukka Kemppainenkin suosittelisi Einille digitaalista sijoituspalvelua . Eini voisi valita rahaston, jossa joukkolainojen osuus on 65 prosenttia ja osakkeiden osuus 35 prosenttia.

– Hyvän hajautuksen saa, jos indeksirahasto sijoittaa laajasti maailman osakemarkkinoille. Einin sijoitusperiodi on pitkä ja hän sietää kohtuullisesti riskiä. Tällöin täysin osakemarkkinoille laajasti hajauttava ratkaisu on sopiva. Tuotto-odotus kansainvälisillä osakemarkkinoilla on noin kuusi prosenttia vuodessa kulujen jälkeen, Malviniemi sanoo.