Hallitus terästäytyi – Suomeen ulkomailta palaavat matkustajat ohjataan lentokentältä suoraan karanteeniin: "Matkustajille tarjotaan kyytimahdollisuus karanteenitiloihin, että he eivät missään nimessä käytä julkisia kulkuvälineitä"

Hallitus on terästäytynyt ulkomailta Suomeen saapuvien matkustajien karanteenikäytännöissä. Perjantaina kuultu uusi linjaus on, että kaikkien Suomeen ulkomailta palaavien matkustajien tulee olla kaksi viikkoa karanteenissa ja karanteeni alkaa jo lentokentältä.

Lähtökohtaisesti karanteeniin mennään kotiin, mutta julkisten liikennevälineiden käyttö on ulkomailta tulevilta matkustajilta kielletty. Hallitus pyrkii järjestämään kuljetuksia lentokentältä karanteenitiloihin niille, joilla ei ole omaa autoa.

– Tällä hetkellä valmistellaan ratkaisua, että matkustajille tarjotaan kyytimahdollisuus karanteenitiloihin, että he eivät missään nimessä käytä julkisia kulkuvälineitä, sanoi Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen tiedotustilaisuudessa perjantaina aamupäivällä.

Majoitus maksetaan lähtökohtaisesti itse. Luonan toimitusjohtajan Milja Saksin mukaan hinta on muutamia kymppejä vuorokaudessa. Hinnat ovat hänen mukaansa samoja, joista on sovittu pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa Luonan asunnoissa koronakaranteenissa jo olevien majoittumisesta.

Rajavartijat selvittävät suullisesti passintarkastuksessa, onko matkustajilla sellaista määränpäätä Suomessa, jossa karanteeni pystytään järjestämään. Kentillä on myös terveydenhuollon ammattilaisia ja kuulutuksia on lisätty.

Kurvisen mukaan lentokentällä on toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus määrätä virukseen sairastunut matkustaja karanteeniin.

Koronatarkastuksia lentokentillä

Kansainvälinen lentoliikenne on ohjattu manner-Suomessa kahdelle lentokentälle, Helsinki-Vantaalle ja Turkuun.

Vantaan kaupungin terveydenhuollon työntekijöitä on päivystämässä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kentälle saapuvat perjantaina ensimmäiset kolme kotiutuslentoa Kyprokselta ja Portugalista.

Koronatestaamista keskitetään oirehtiviin ihmisiin. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on puolestaan oma kontrollipisteensä valtion lennoilla palaaville. Kontrollipisteet sijaitsevat lentokentän yhteydessä.

Majoitus omalla kustannuksella

Kurvisen mukaan Helsingin alueella on tällä hetkellä 140 yksiötä tai kaksiota, joihin ihmisiä voidaan ohjata karanteeniin. Turun alueella karanteeniin voidaan sijoittaa maksimissaan noin tuhat matkustajaa tällä hetkellä.

Luona on toiminut jo puolitoista viikkoa pääkaupunkiseudun kuntien kumppanina koronasta johtuvassa tilapäismajoituksessa. Asiakkaita on tähän mennessä ollut kymmeniä, mutta Saksin mukaan Luona on nyt varautunut majoittamaan pääkaupunkiseudulla satoja ja valtakunnallisella tasolla tuhansia ihmisiä.