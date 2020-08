Näin pakkokaranteenissa pysymistä pyritään valvomaan – vastuu siirtyy kunnille

Matkustajia on koneessa arviolta noin 130, kertoo Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa STT:lle. Liuksalla ei vielä ole tietoa, kuinka suuri osa tulijoista on suomalaisia tai ulkomaalaisia tai millä asioilla he ovat tulossa Suomeen.

Liuksa toivoo, että matkustajat suostuvat lentokentällä tehtävään testiin, mutta korostaa pakkotestausta enemmän karanteenin tärkeyttä.

– Tilanteessa, jossa joku kieltäytyy testaamisesta, karanteeni on asia, jota entistä enemmän täytyy valvoa. Tärkeämpää on se, että ihminen on nimenomaan siinä karanteenissa, jonka aikana hänen mahdolliset oireensa tulevat esille, Liuksa toteaa.

Liuksan mukaan ihmiset ovat karanteenissa kodeissaan. Jos kotia ei ole, viranomaiset ovat velvollisia järjestämään karanteenipaikan.

Matkustajat eivät saa käyttää julkisia kulkuneuvoja matkallaan kentältä karanteeniin. Matkaa karanteenikohteeseen ei kuitenkaan valvota.

Karanteenissa pysyttelyä valvotaan puhelinsoitoin

Karanteenissa pysymistä valvoo se kunta, jonka alueella karanteenissa oleva henkilö on. Jos ihminen tulisi koneella Turkuun ja hänen olinpaikkansa olisi Oulussa, hänen karanteenivalvontansa siirtyisi Oulun vastuulle.

– Pitkien matkojen kohdalla täytyy tietysti arvioida sitä, mikä on paras vaihtoehto, kun julkista kulkuneuvoa ei voi käyttää. Ilmeisesti kuitenkin ainakin viime lauantain Skopjen koneen osalta oli paljon omaisia vastassa, ja he kulkivat sitä kautta, mikä on tietysti omalla tavallaan riski sekin, Liuksa toteaa.

Kunnilla on Liuksan mukaan omat tapansa karanteenivalvonnan toteuttamiseen. Turussa karanteenissa pysyttelyä valvotaan puhelinsoitoin.

Puhelimessa kysytään esimerkiksi ihmisten vointia ja yleisesti arvioidaan hänen tilannettaan. Liuksa arvelee, että myös käyntejä karanteenissa olevan luona voidaan alkaa tehdä.

Karanteenissa oleva ei saa mennä esimerkiksi ruokakauppaan, jolloin kauppapalvelun järjestäminen tai ruuan toimittaminen on kunnan vastuulla, jollei ihminen pysty sitä muuten hoitamaan.

Kun ihminen on virallisesti määrätty karanteeniin, hän on oikeutettu saamaan korvauksia mahdollisista karanteenin aiheuttamista ansiomenetyksistään. Omaehtoisessa karanteenissa vastaavaa oikeutta ei ole.

Karanteenin rikkomisesta voi seurata sakkoja tai korkeintaan kolmen kuukauden vankeusrangaistus.

– Ne ovat kuitenkin ääritoimenpiteitä, enkä tiedä, että niihin olisi missään ainakaan toistaiseksi jouduttu, Liuksa sanoo.

Riskialueelta seuraava lento lauantaina

Viime lauantaina Skopjesta Turkuun saapuneen lennon kaikille lähes 160 matkustajalle tehtiin koronatesti. Testatuista 26:lla todettiin korona.

Liuksalla ei ole heidänkään osalta tietoa siitä, olivatko he esimerkiksi työmatkalaisia vai lomalaisia, ja kuinka paljon heidän joukossaan oli suomalaisia tai ulkomaalaisia.

– Tiedän, että tässä edellisessä koneessa oli 27 turkulaista, ja loput olivat muualta, tietojeni mukaan pääsääntöisesti Uudeltamaalta.

Seuraava Skopjen kone on tulossa Turkuun lauantaina. Sen sekä tulevien Skopjen lentojen osalta noudatetaan samoja testaus- ja karanteenimääräyksiä. Turkuun ei tällä hetkellä lennä koneita muilta riskialueilta kuin Skopjesta.

– Toiminta tulee laajenemaan, ja varmasti tulee ulottumaan satamankin alueelle, Liuksa arvelee.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka testaus toteutetaan lentokentillä.