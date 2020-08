Mihin Skopjen lennon koronaa sairastavat ohjattiin? Suurin osa jatkoi matkaansa Turusta eteenpäin – IS: Lennon tartuntamäärä nousi 26:een

Kaikki Skopjesta Turkuun lauantaisella lennolla olleet 157 matkustajaa on testattu ja tartunnoille altistuneet matkailijat on ohjeistettu karanteeniin, ja yli 20 tartunnan saanutta ovat tiukemmassa valvonnassa eli tartuntatautilain mukaisessa eristyksessä. Turun toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoo, että tartunnan saaneista vajaat kymmenen on Turun seudulta.