Mitä STM kertoo Turun kohutusta koronalennosta? MTV Uutiset seuraa tilaisuutta suorana kello 19.30 alkaen

Valtioneuvoston linnassa kello 19.30 alkavassa infotilaisuudessa kerrotaan muun muassa se, millaisia tuloksia Turun ja Helsinki-Vantaan lentokentällä tehdyistä koronavirustesteissä on saatu.

Mediatiedot: Pohjois-Makedoniasta saapuneella lennolla useita tartuntoja

Turun kaupunki on aiemmin kertonut, että kaupungissa on havaittu heinäkuusta lähtien useita koronavirustartuntoja, jotka on todettu Balkanin maista palaavilta matkaajilta.