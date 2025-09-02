Suora lähetys: Hallitus sai budjettiriihen valmiiksi

Säästöjä haetaan mediatietojen mukaan muun muassa Valtion eläkerahastosta ja ara-lainoista.

Hallituksen budjettiriihen tiedotustilaisuus pidetään tiistaina noin kello 21.45 Valtioneuvoston linnan tiedotustilassa.

Paikalla ovat pääministeri Petteri Orpo (kok.), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), opetusministeri Anders Adlercreutz (RKP) ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd).

Hallitus istui vielä tiistaina alkuillasta linjaamassa valtion ensi vuoden budjettia. Noin miljardin euron lisäsopeutustavoitteesta ja -keinoistakin on ollut alustava sopu jo yli viikon, mutta yksityiskohtia hiottiin vielä loppumetreillä ennen iltakahdeksaa.

Budjettineuvotteluita venytti hallitusta repinyt kiista siitä, miten kansanedustajien on sopivaa puhua maahanmuutosta julkisuudessa. Ratkaisu näytti löytyneen pitkien keskustelujen jälkeen maanantaina eräänlaisella sanktiojärjestelmällä, mutta siitäkin liikkui ristiriitaisia tulkintoja eri hallituspuolueissa tiistaina.

Budjettineuvotteluissa säästöjä on etsitty tiheällä kammalla, sillä hallitus on jo aiemmin päättänyt lähes 10 miljardin euron sopeutuksista. Uusia kohteita on ollut vaikea löytää.

Merkittävä kokonaisuus on muun muassa kaavaillut muutokset Valtion eläkerahastoon. Hallituksen tarkoituksena on lisätä osakepainoa eli kasvattaa riskinottoa Valtion eläkerahastossa. Tämä voisi mahdollistaa suuriakin lisätuloutuksia rahastosta tulevaisuudessa. Myös viime kevään kehysriihessä hallitus haki ratkaisuja Valtion eläkerahastosta. Tuolloin hallitus päätti, että rahastosta otetaan kertaluonteisesti miljardi euroa vuonna 2027.

Hallitus aikoo myös tiettävästi pienentää valtuuksia korkotukilainoihin eli ara-lainoihin, joilla rahoitetaan valtion tukemaa asuntotuotantoa.

Myös yritystukiin ja tutkimus- ja kehitysrahoihin on ainakin haettu leikkauksia.

Opetushallitusta tuskin lakkautetaan

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) hallituskumppanit ärsyttäneeltä leikkauslistalta on toteutumassa STT:n tietojen mukaan jossakin suuruusluokassa esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten leikkaus. Myös yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvauksista ollaan säästämässä.

Kehitysyhteistyöstä ja kuntien saamista kotoutumiskorvauksista aiotaan leikata, mutta vähemmän kuin Purra esitti. Näistä kohteista ollaan leikkaamassa yhteensä suuruusluokaltaan kymmeniä miljoonia euroja. Kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen tukia ei olla leikkaamassa.

Alustavan sovun mukaan Purran ehdotuksista eivät ole edenneet esimerkiksi Opetushallituksen lakkauttaminen tai pakolaiskiintiön pienentäminen.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoi tiistaina iltapäivällä neuvotteluista lähtiessään Ilta-Sanomille, että taloudessa näkyy positiivisia merkkejä, vienti ja investoinnit ovat kehittyneet myönteisesti, inflaatio on alentunut ja kotitalouksien korot laskeneet. Kuluttajat eivät kuitenkaan hänen mukaansa uskalla kuluttaa, koska luottamus omaan talouteen puuttuu.