Työntekijäpuolelta hallituksen budjettiesitykselle tyly tuomio

Hallituksen tiistaina esittelemä budjettiesitys saa palkansaajakeskusjärjestöiltä tylyn tuomion.
Muun muassa STTK:n mukaan budjettiriihi viestii hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta.
SAK puolestaan kritisoi muun muassa valtion tukeman asuntotuotannon vuotuisen korkotukilainavaltuuden eli ara-lainojen valtuuksien leikkauksia. Keskusjärjestön mukaan hallituksen budjettiesitys sisältää joitain parannuksia elokuussa esiteltyyn luonnokseen nähden, mutta uudet päätökset vievät kokonaisuuden ojasta allikkoon.