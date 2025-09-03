Työntekijäpuolelta hallituksen budjettiesitykselle tyly tuomio

MTV UUTISET – STT

Hallituksen tiistaina esittelemä budjettiesitys saa palkansaajakeskusjärjestöiltä tylyn tuomion.

Muun muassa STTK:n mukaan budjettiriihi viestii hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta.

SAK puolestaan kritisoi muun muassa valtion tukeman asuntotuotannon vuotuisen korkotukilainavaltuuden eli ara-lainojen valtuuksien leikkauksia. Keskusjärjestön mukaan hallituksen budjettiesitys sisältää joitain parannuksia elokuussa esiteltyyn luonnokseen nähden, mutta uudet päätökset vievät kokonaisuuden ojasta allikkoon.

