Toimittajan arvio: "Perussuomalaisissakin ymmärretty, että näin karkea kielenkäyttö ei ole eduksi"

Politiikan toimittaja Maria Nykänen arvioi Kymmenen Uutisissa ministerien maanantain tiedonantoa. Hän ei usko, että viimeaikaiset tapahtumat kaataisivat hallituksen.

Hallituksen budjettineuvottelut viivästyivät tänään rasismikeskustelujen vuoksi.

Hallituksen puheenjohtajat puivat koko päivän perussuomalaisten puoluejohdon puheita ja sitoutumista rasismitiedonantoon.

Politiikan toimittaja Maria Nykänen sanoo, että hallituksen vakuutteluissa sitoutumisessaan tiedonantoon ei ole mitään uutta.

– Se on kuultu jo moneen kertaan tämän hallituskauden aikana, mutta kyllä mielestäni tuossa infossa nähtiin aika vakavailmeisiä puheenjohtajia. Se kertoo mielestäni siitä, että siellä on puhuttu hallituksen jatkon edellytyksistä, Nykänen arvioi Kymmenen Uutisten lähetyksessä.

Purra pahoitteli

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tiedonannossa kaikkien ihmisten olevan yhtä arvokkaita ja että perussuomalaiset ovat täysin sitoutuneita rasismitiedonantoon.

– Mielestäni näin selvästi tätä ei ole mielestäni aiemmin tuotu esille. Purrahan pahoitteli, mutta ei niinkään perussuomalaisten puheita, eikä myöskään Keskisarjan puheita, vaan sitä, että heidän sitoutumistaan on jouduttu kyseenalaistamaan.

– Hallituksessa saatiin myös sovittua, että jatkossa tiedonannon rikkomuksista tulee jonkinlaisia seuraamuksia. Se konkreettinen sisältö jäi toistaiseksi epäselväksi, Nykänen sanoo.

Hän arvelee, että vaikka perussuomalaiset eivät tule retoriikkaansa muuttamaan, niin jotain on silti muuttunut.

– Oma käsitykseni on, että kyllä perussuomalaisissakin on ymmärretty, että näin karkea kielenkäyttö ja Keskisarjan edustama puhetapa ei ole eduksi puolueelle tai hallitusyhteistyölle. Eikä se ole eduksi myöskään itse tälle asialle, eli että voisimme keskustella siitä, mitä vieraskielisten osuuden kasvu suomalaiselle yhteiskunnalle tarkoittaa.

Nykänen ei pidä hallituksen kaatumista todennäköisenä.

– En usko, että hallitus tulee tähän kaatumaan. Erityisesti näillä kannatusluvuilla se ei olisi etenkään perussuomalaisille houkutteleva vaihtoehto.

Budjettiriihestä tiettävästi alustava sopu

Rasismikeskustelu käytiin budjettiriihen kynnyksellä.

Hallituspuolueet ovat jo etukäteen pohjustaneet riihtä neuvottelemalla esimerkiksi noin miljardin euron säästöpaketista. Säästöistä on alustava sopu, mutta lopullisesti ne varmistuvat budjettiriihen päätteeksi.

– Se tiedetään, että leikkauksia olisi tulossa asuntorakentamisen korkotukivaltuuksiin, pieniä leikkauksia Kela-korvauksiin, kotoutumiskorvauksiin, kehitysapuun. Toisaalta on niin, että niin kauan kuin tämä kokonaisuus on sinetöimättä, niin mistään ei ole lopullisesti sovittu. Eli neuvottelut jatkuvat näistäkin sitten tiistaina, Nykänen sanoo.